Русская линия
Сводка новостей от 23 апреля 2019

В центре Москвы пройдёт первая фотовыставка фестиваля «Архитектура русского храма»

25 апреля 2019 года в Москве в Галерее под открытым небом на центральной аллее Тверского бульвара (напротив дома 26) состоится открытие первой фотовыставки фестиваля «Архитектура русского храма», сообщает Патриархия.ru.

Выставка посвящена истории русского зодчества XVI—XXI вв.еков. В экспозиции — работы более 30 фотохудожников и творческих групп.

Инициативу проведения фестиваля «Архитектура русского храма» поддержал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Организаторы мероприятия — Общественная палата РФ, Международный общественный фонд «Российский фонд мира», Центр продюсирования российской фотографии «Пролаб».

«На протяжении столетий архитектурный образ русских городов и селений создавали православные храмы. Они были центром притяжения, культуры, знаний, благотворительности. Уникальная красота русских церквей, монастырей впечатляла многие поколения творцов. И сегодня в них черпают свое вдохновение современные фотографы и художники», — отметила одна из организаторов фотофестиваля, председательница Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В открытии выставки примут участие руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси иерей Александр Волков, Елена Сутормина, представители Правительства Москвы, Русской Православной Церкви, архитекторы, деятели культуры и искусств, авторы фоторабот.

Начало в 12.30.

Аккредитация журналистов: prartlab@gmail.com, +7 (916) 691-18-26.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Сегодня Великий Вторник
Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня ни часа, в который приидет Сын Человеческий...

Протоиерей Николай Балашов: Появилась надежда, что притеснения УПЦ прекратятся
В Русской Православной Церкви приветствовали решение украинского суда, приостановившего приказ Минкульта Украины о переименовании канонической Церкви...

Медики призвали включить снижение абортов в критерии оценки местных властей
Участники II Гиппократовского форума призвали чиновников, не на словах, а на деле, начать борьбу с массовыми абортами в стране...

Украинский суд приостановил переименование УПЦ
Попытки Минкульта Украины силой заставить каноническую Церковь отказаться от своего названия близки к провалу...

Теракты в Шри-Ланке против христиан были местью за убийство мусульман в Крайстчёрче
Власти Шри-Ланки выяснили, что главным мотивом исламистов, убивших более 320 человек, была месть...

Смена власти в Казахстане близка к своему завершению
Нурсултан Назарбаев призвал своих сторонников проголосовать за Касыма Токаева на грядущих выборах президента Казахстана...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем монархиста А.К.Щекина...

Фонд святой Екатерины доставит Благодатный огонь на Средний Урал

В Вербное воскресение в Архангельске дарили Священное Писание

Глава Казахстанского митрополичьего округа совершил Литургию на месте подвигов новомучениц Акмолинских

В день Светлого Христова Воскресения в Нижнем Новгороде будут освящены и подарены нижегородцам гигантский кулич и царь-пасха

В центре Москвы пройдёт первая фотовыставка фестиваля «Архитектура русского храма»

В Могилеве прошли благотворительные вербные ярмарки

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика