25 апреля 2019 года в Москве в Галерее под открытым небом на центральной аллее Тверского бульвара (напротив дома 26) состоится открытие первой фотовыставки фестиваля «Архитектура русского храма», сообщает Патриархия.ru.

Выставка посвящена истории русского зодчества XVI—XXI вв.еков. В экспозиции — работы более 30 фотохудожников и творческих групп.

Инициативу проведения фестиваля «Архитектура русского храма» поддержал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Организаторы мероприятия — Общественная палата РФ, Международный общественный фонд «Российский фонд мира», Центр продюсирования российской фотографии «Пролаб».

«На протяжении столетий архитектурный образ русских городов и селений создавали православные храмы. Они были центром притяжения, культуры, знаний, благотворительности. Уникальная красота русских церквей, монастырей впечатляла многие поколения творцов. И сегодня в них черпают свое вдохновение современные фотографы и художники», — отметила одна из организаторов фотофестиваля, председательница Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В открытии выставки примут участие руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси иерей Александр Волков, Елена Сутормина, представители Правительства Москвы, Русской Православной Церкви, архитекторы, деятели культуры и искусств, авторы фоторабот.

Начало в 12.30.

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