21 апреля, в Вербное воскресенье, около могилевских храмов прошли благотворительные ярмарки, где были представлены выпечка, вышивка, пасхальные сувениры, изготовленные руками воспитанников воскресных школ и их родителей.

Собранные пожертвования будут направлены на дела милосердия. Традиция проведения подобных ярмарок существует в Могилеве около десяти лет, сообщает официальный сайт БПЦ.

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