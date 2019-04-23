Власти Шри-Ланки выяснили, что главным мотивом исламистов, убивших более 320 человек, была месть…

Теракты в Шри-Ланке против христиан были местью за убийство мусульман в Крайстчёрче

Серия терактов в Шри-Ланке в пасхальные праздники была местью за нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчёрч. Об этом заявил, комментируя первые результаты расследования, заместитель министра обороны Шри-Ланки Руван Виевардене, сообщает «Немецкая волна».

В Крайстчёрче 15 марта было совершено нападение на две мечети, находящиеся примерно в пяти километрах друг от друга. 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант снимал атаку скрытой камерой и вёл прямую трансляцию в Интернете. В результате теракта погибли 50 человек. Полиция задержала Тарранта в тот же день, позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве.

Взрывы в трёх пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трёх католических храмах прогремели в пасхальное воскресенье почти одновременно. Все они были совершены смертниками, гражданами Шри-Ланки.

В результате этих терактов погиб как минимум 321 человек, около 500 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Среди погибших — 32 иностранца, это граждане США, Великобритании, Германии, Португалии, Китая, Нидерландов, Бельгии, Турции, Японии, Индии, Бангладеш и Пакистана.

Правительство Шри-Ланки возложило ответственность за серию взрывов на местную исламистскую группировку «Национальное единение», которую уже признали экстремистской.

Атаки на мечети и христианские храмы могут привести к тому, что между радикально настроенными мусульманами и христианами начнётся религиозная война, жертвами которой станут сотни ни в чём неповинных мирных людей.

Русская линия