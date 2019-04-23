Казахстан — это одно из первых государств СНГ, где после многолетнего правления несменяемого лидера происходит мирная смена власти. Экс-президент Казахстана, председатель партии власти «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев предложил сегодня выдвинуть кандидатуру спикера парламента Касым-Жомарта Токаева, исполняющего обязанности президента, на предстоящих внеочередных выборах главы государства, сообщает Интерфакс.

«В эти дни я получаю много писем от наших граждан, для которых оказалось неожиданным мое решение сложить мои полномочия. Некоторые сожалеют о моём решении оставить свой пост, даже получаю письма идти на новые выборы. Я благодарю их всех и понимаю подоплеку такого волнения, люди беспокоятся о своём будущем, хотят стабильности, сохранения равенства всех этносов и религий, которые утвердились за все эти годы», — сказал Назарбаев на внеочередном съезде партии «Нур Отан».

«Я благодарен за доброе ко мне отношение и, пользуясь этим случаем, хочу низко склонить голову и поблагодарить всех моих сограждан за такое отношение, за такую любовь, за такое уважение к моей личности. (..) Я принял обдуманное решение, поэтому заявляю, что я уверен, что Токаев тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев. Призываю всех соотечественников поддержать его кандидатуру, это будет безошибочное решение», — заявил Назарбаев.

Представляя кандидатуру действующего главы государства, Назарбаев отметил, что Токаев работал на ответственных участках с первых дней независимости Казахстана.

«Он один из тех, кто вместе со мной начинал строить внешнюю политику Республики Казахстан, многие годы руководя министерством иностранных дел. Он вместе с тем является очень опытным государственным политиком. Он возглавлял правительство Казахстана в самые трудные времена, и в 1998 году во время кризиса в Азии принимал участие в восстановлении экономики», — сказал казахстанский лидер.

«В качестве председателя сената он внес огромный вклад в развитие парламентаризма. Эти долгие годы он был верным соратником и поддерживал все мои начинания и инициативы. Я полностью верю ему и считаю достойным гражданином, чтобы возглавить страну. Он на один мушел жас (12 лет — ИФ) младше меня и является современным государственным политиком. Я вас всех призываю поддержать нашего кандидата от партии и отдать за него голоса», — сказал Назарбаев.

19 марта Назарбаев объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената — Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года. Однако в апреле было объявлено о проведении внеочередных выборов в Казахстане, они пройдут 9 июня.

Нет никаких сомнений, что после рекомендации Назарбаева Токаев будет избран президентом страны.

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