В день Светлого Христова Воскресения в Нижнем Новгороде будут освящены и подарены нижегородцам гигантский кулич и царь-пасха

28 апреля в 16:00 в Благовещенском мужском монастыре Нижнего Новгорода по окончании общегородского Пасхального крестного хода будут освящены и преподнесены в дар всем присутствующим на празднике нижегородцам царь-пасха весом 380 кг и гигантский кулич весом 350 кг. Освятит царь-пасху и кулич митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий., сообщает сайт Нижегородской епархии.

Царь-пасха будет выполнена по православным традициям кубанской молочной компанией, которая с 2011 года готовит большие пасхи для различных городов России. Так, царь-пасха весом 1140 кг, вошедшая в Книгу мировых рекордов Гиннеса, была приготовлена в 2018 году для Москвы. Чин ее освящения совершил Патриарх Кирилл.

Гигантский кулич по традиции изготовят на одном из нижегородских хлебозаводов. Кулич-великан выпекают в Нижнем Новгороде ежегодно. Тринадцать лет назад подобный кулич весом 641,2 кг был признан самым большим в России и попал в российскую «Книгу рекордов».

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