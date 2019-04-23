Суд в Киеве приостановил действие приказа Минкульта Украины о переименовании Украинской Православной Церкви. Таким образом суд удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ, которая ранее подала иск к Министерству культуры Украины по этому поводу, сообщает Интерфакс.

«Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно усложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца. Кроме того, по мнению суда, реализация на данное время (до решения дела по существу) оспариваемого акта и его выполнение может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица», — говорится в постановлении суда.

При этом отмечается, что эта мера не предопределяет фактического решения спора, поскольку она направлена «исключительно на сохранение существующего положения до завершения разбирательства дела по существу».

В декабре 2018 года на Украине был принят закон, согласно которому религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру.

Украинский Минкульт провёл религиоведческую экспертизу и обнародовал перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ. Эти организации в течение трёх месяцев должны внести в свой устав изменения, иначе их деятельность может быть прекращена решением суда.

Киевская митрополия УПЦ подала к Минкульту иск, требуя признать результаты этой экспертизы недействительными. Согласно позиции УПЦ, их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная, что соответствует дествительности.

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