Сергей Морозов: Мне просто стыдно за то, что творили советские власти, когда взрывали храмы и монастыри

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, принявший в прошлом году ряд решений о возвращении городу исторических названий, во время «Прямой линии», которая транслировалась на канале ГТРК Волга, пояснил свою позицию по этому вопросу, заявив, что ему стыдно за то, что творили советские власти в регионе, взрывая храмы и монастыри.

Отвечая на соответствующий вопрос представителей общественности, которые пожаловались, что данные решения якобы не получили широкого обсуждения в обществе, глава региона отметил, что на своей должности чувствует «большую государственную ответственность за то, что за все эти годы после развала царской империи власть сделала на территории нашей страны».

«Было много замечательных страниц — вся область новая стала, но было много и страшных, связанных с разрушением церквей, соборов, огромным количеством переименований, которые принимались в тиши кабинетов», — отметил Сергей Морозов.

При этом он не постеснялся заявить, что возвращение городу ряда исторических названий можно рассматривать как акт покаяния за то, что творили советские чиновники, и установления связи с теми русскими людьми, которые основали и построили город, дав его улицам и площадям изначальные названия.

«Когда к нам единственный раз приезжал Патриарх, я принёс покаяние за те прегрешения, которые были на территории региона, и сказал, что для меня важно создать духовную скрепу, которая объединит нас с теми поколениями, которые принимали решения, строя площади и улицы», — заявил губернатор.

«Двигаться мы начали последовательно. Вы помните улицу Советскую, название которой никаким образом не обосновывалось, мы не нашли ничего в архивах. Сегодня это историческая улица Спасская, и ни у кого никаких вопросов по этому поводу нет. Отрезку улицы Карла Маркса у ДК „Губернаторский“ вернули историческое название — улица Дворцовая, и сегодня там восстанавливаем большой женский монастырь», — отметил Сергей Морозов, добавив, что глава правительства Дмитрий Медведев поддержал начинание по восстановлению обители.

«Дмитрий Анатольевич внимательно ознакомился с проектом и выслушал наши идеи, и совсем скоро такая красота появится в центре города, прежде всего, за счёт частных инвестиций», — с воодушевлением заметил губернатор.

Что же касается общественной дискуссии, то власти принимали меры по информированию общественности о переименовании, однако «само гражданское общество не всегда внимательно» относится к таким вопросам, отметил Сергей Морозов.

Русская линия