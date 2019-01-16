Владимир Путин утвердил Анну Кузнецову уполномоченной по правам ребёнка в России ещё на пять лет…

Назначение Уполномоченной по правам ребёнка при Президенте России жены священника Анны Кузнецовой поначалу многими воспринималось в российской общественности с иронией и негативом. Однако, за последние годы все увидели, что многодетная матушка может справляться с обязанностью детской правозащитницы гораздо лучше многих российских чиновников.

Высоко оценили работу Анны Кузнецовой и в Администрации Президента России. В связи с этим Владимир Путин назначил её уполномоченной по правам ребёнка ещё на пять лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня подписания — 15 января, сообщает РИА Новости.

Анна Кузнецова стала уполномоченной по правам ребёнка в сентябре 2016 года, сменив на этом посту Павла Астахова. До того многодетная матушка возглавляла благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также руководила Ассоциацией организаций по защите семьи.

В конце декабря Путин подписал пакет законов, расширяющих полномочия детских правозащитников. Как следует из документа, уполномоченного по правам ребёнка назначает Президент сроком на пять лет. Один и тот же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд. При этом он не может быть сенатором, депутатом Госдумы и членом политической партии.

Детский омбудсмен имеет право обращаться в суд с исками о признании незаконными решений органов госвласти, местного самоуправления и должностных лиц для защиты прав и законных интересов детей.

Анна Кузнецова на своём посту во многом продолжила политику Павла Астахова. Она настаивает на необходимости обязательного реформирования органов опеки, которые в России не справляются со своими прямыми обязанностями и вместо того, чтобы помогать семьям, стремятся лишить родителей их прав на детей. Эту практику надо менять, считает детская правозащитница, которая прикладывает к исправлению это ситуации все свои силы.

Русская линия