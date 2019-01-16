В Подмосковье есть село Чашниково — совсем, можно сказать, неизвестное село. Оно памятно разве тем, что в нем 4 апреля 1851 года в семье дьячка родился будущий архиепископ Никон. Семья была многодетной — двадцать два ребенка.

Начальное образование будущий владыка Никон получил в Заиконоспасском, а затем в Перервинском духовных училищах. Затем обучался в Московской духовной семинарии. По её окончании исполнил свое заветное намерение — оставить мир. Стал послушником Ново-Иерусалимского монастыря. В 1877 году был определен в послушники Троице-Сергиевой лавры и там проходил послушание помощника Лаврского библиотекаря. В 1880 году, находясь на излечении в монастырской больнице, принял монашеский постриг с именем Никон. 16 мая 1882 года посвящен в иеродиакона. А 23 мая того же года — в иеромонаха. Сначала в этом сане, а затем в сане архимандрита, исполнял обязанности казначея Лавры и начальника иконописного училища при монастыре.

Архиепископ Никон известен своей широкой издательской деятельностью: он основал знаменитое периодическое издание «Троицкие листки». За 30 лет до 1917 года они были изданы тиражом в 136 миллионов. Его перу принадлежат: «Троицкий цветок», «Троицкая народная библиотека», «Божья нива» и многие другие публикации. Архиепископ Никон издал также «Житие и подвиги преподобного Сергия», «Толковое Евангелие от Матфея», множество статей и дневников. С 1904 года стал епископом Муромским. С 1906 — архиепископом Волгодским и Тотемским. Был членом Священного Синода. С 1916 года на покое проживал в Троице-Сергиевой лавре. В годы революции выступал как резкий противник происходящего и защитник монархии.

Погребён в монастырской ограде, за алтарём храма Святого Духа.

Прошёл целый век, и могила архиепископа Никона стала местом почитания лаврских паломников. Здесь 12 января братия Лавры — игумен Евтихий в сослужении иеродиакона Герасима — совершили панихиду, сообщает пресс-служба Лавры.

Пел братский хор под управлением чтеца Николая Дмитрука. После панихиды доцент Московской духовной академии П. К. Доброцветов сделал анонс о предстоящей конференции, посвященной жизни и наследию архиепископа Никона (Рождественского). Конференцию планируется провести в Московской Духовной академии 2 марта сего года.

Русская линия