Не успел представитель Константинопольского Патриархата архиепископ Даниил призвать лже-патриарха Филарета Денисенко стать просто «духовным дедушкой» и не оказывать влияния на главу «ПЦУ» Епифания, дав ему возможность быть реальным Предстоятелем, как бывший глава украинских раскольников послал своеобразный ответ владыке Даниилу и заменил своего ставленника в турне с Томосом по Украине.

Если ранее вместе с Порошенко по украинским городам разъезжал Епифаний, то в Луцке его уже не оказалось, а вместо него в патриаршем куколе Томос украинцам показывал Филарет Денисенко, сообщает Volyn24.com.

Презентация грамоты, выданной Фанаром, состоялась в Свято-Троицком соборе Луцка, и само по себе это действо выглядело весьма странно. Бумагу, в которой прописано, что «Святейшая Украинская церковь» является митрополией, подчиняющейся Константинополю, украинцам представлял человек в патриаршем куколе и называющий себя украинским патриархом.

«Сегодня у нас особая благодарность Богу за то, что он привел нашу церковь до признания автокефальной поместной церковью. Много усилий для получения томоса приложил Петр Порошенко, и я это знаю не понаслышке. Благодаря мудрости Президента мы вышли из тупика, в который не один раз заходили. Петр Алексеевич своей мудростью и настойчивостью достиг свои цели, и мы благодарны ему за такой подвиг», — заявил лже-патриарх Филарет.

«Без украинской церкви не может быть украинского государства, а без украинского государства не может быть автокефальной церкви», — добавил он.

Турне с Томосом было задумано президентом Украины как часть предвыборной президентской компании, а потому и слова Денисенко подбирал подобающие. О том, что написано в самой грамоте украинские власти и представители «Киевского патриархата» верующим стараются не разъяснять, ведь назвать это автокефалией можно лишь с большой натяжкой.

Любопытен и ещё один момент. Во время Литургии глава «ПЦУ» Епифаний отныне вынужден поминать в числе всех Предстоятелей Поместных Православных Церквей и Святейшего Патриарха Кирилла. Совершал ли это поминовение лже-патриарха Денисенко во время своего турне, остаётся неизвестным.

Конечно, молиться о здравии Патриарха Кирилла главе украинских раскольников противно, однако амбиции по поводу того, что именно он является настоящим Предстоятелем «ПЦУ» могли пересилить и в этом вопросе. «Духовным дедушкой» Денисенко явно быть не собирается.

Русская линия