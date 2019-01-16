Попытки США убедить немцев, что в Вашингтоне думают об энергобезопасности Европы больше, чем сами европейцы, обречены на провал, пишет немецкое издание…

«В дебатах о „Северном потоке-2“ США внушают, что хотят дать отпор России. На самом деле они хотят заработать денег», — пишет немецкое издание Handelsblatt, откликаясь на скандал с рассылкой американским послом США в Германии угроз в адрес немецких компаний, которые участвуют в строительстве новой газовой трубы, сообщает InoPressa.Ru.

«Борьба США против „Северного потока-2“ постепенно становится все более абсурдной, — констатирует автор статьи Клаус Штратманн. — Но и недавнее обострение ситуации, связанное с угрожающим письмом американского посла немецким компаниям, не сможет изменить того, что, с точки зрения Германии, дальнейшая борьба за проект имеет смысл».

«Американцы играют краплеными картами, — считает Штратманн. — Их главный аргумент о том, что „Северный поток-2“ увеличит зависимость Европы от российского газа, (..) взят с потолка».

Сжиженный газ, поясняет эксперт, имеет потенциал стать одной из главных статей американского экспорта — нужно лишь найти соответствующие рынки сбыта. Так, Польша, благодаря интенсивной агитационной работе американских концернов, в будущем будет закупать сжиженный газ у США. «Американские компании с удовольствием поставляли бы газ и немецким потребителям. Газ из России является здесь, конечно, назойливым конкурентом», — отмечает издание.

При этом, продолжает Штратманн, сжиженный газ значительно дороже российского газа, транспортируемого по трубопроводу. «Если „Северный поток-2“ не будет запущен, промышленности придётся переключиться на сжиженный газ и другие более дорогие альтернативы, что ослабит конкурентоспособность европейских предприятий и косвенно укрепит американскую промышленность», — полагает немецкое издание.

Аргумент американцев о том, что из-за «Северного потока-2» под давлением окажется Украина, также не обоснован. «Во-первых, — пишет Штратманн, — Украина уже несколько лет не получает газ непосредственно из России. Российский газ поступает на Украину только обходным путём через другие страны. Во-вторых, „Северный поток-2“ ввиду своей ёмкости не сможет заменить транзит российского природного газа через Украину».

К тому же, замечает журналист, в пользу «Северного потока-2» говорит и то, что потребность Европы в газе в среднесрочной перспективе, вероятно, будет расти.

От себя следует добавить, что если США, действительно, удастся заменить российский трубопроводный газ в Европе своим сжиженным, Украина также серьёзно пострадает, поскольку транзит газа из России резко упадёт. Так, что забота американцев об интересах Киева — это всего лишь очередной политический ход, за которым ничего не стоит.

Русская линия