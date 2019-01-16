В Германии считают, что исключение Москвы из Совета Европы ударит не только по Кремлю, но и по интересам Европы…

Россия не будет платить взносы и отправлять свою делегацию в ПАСЕ в 2019 году

Российские власти не собираются отступать в споре с ПАСЕ и не намерены платить взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам консультаций с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Женеве, сообщает «Немецкая волна».

В проекте заявления комитета Госдумы по международным делам, помимо продолжения заморозки взноса, предлагается также не направлять делегацию на сессию ПАСЕ в январе 2019 года.

Госдума «не видит оснований для возвращения российской делегации» в Парламентскую ассамблею, говорится в документе.

Это плохая новость не только для гражданского общества в России, но и для Европы, ведь благодаря ПАСЕ европейские политики имели возможность влиять на те или иные решения Кремля. Важным рычагом в этом вопросе в последние годы стали решения Европейского суда по правам человека, которые российские власти признают и вынуждены исполнять.

Если конфликт в ПАСЕ не удастся урегулировать и Россия выйдет из Совета Европы, российские граждане не смогут опротестовывать решения российских судов в международном суде, а это явно не улучшит ситуацию в и без того слабой судебной системе России. Поэтому компромисс в этом вопросе был бы выгоден, как Москве, так и Брюсселю.

На данный факт обратил внимание министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который предупредил западное сообщество о негативных последствиях возможного исключения России из Совета Европы.

По словам Мааса, он с тревогой наблюдает за тем, как Россия всё больше отдаляется от Совета Европы. Поэтому он призывает обе стороны пойти на встречу друг другу ради разрешения конфликта.

Россия конфликтует с Советом Европы с тех пор, как ПАСЕ весной 2014 года постановила ввести санкции против Москвы из-за присоединения Крыма. В результате 18 российских представителей потеряли право голоса и были отстранены от работы в некоторых комитетах.

С тех пор российские депутаты в знак протеста стали бойкотировать заседания Парламентской ассамблеи СЕ. Кроме того, с июня 2017 года Москва приостановила уплату членских взносов в бюджет Совета Европы, составляющие 33 млн евро в год. Это 10 процентов всего бюджета организации.

Осенью 2018 года рабочая группа депутатов СЕ разработала предложения по ослаблению санкций, однако, по мнению Москвы, эти меры были не достаточно существенными.

Комитет министров СЕ, в который входят главы МИД стран-членов, должен принять штрафные меры, если одна из стран более двух лет не оплачивает членские взносы. Этот срок истекает в июне 2019 года.

Если такие меры будут приняты, ситуация окончательно зайдёт в тупик, и Россия, скорее всего, выйдет из Совета Европы.

Русская линия