Осквернены два храма Украинской Православной Церкви во Львове

Ночью 13 января 2019 года акту вандализма подверглись два храма Украинской Православной Церкви во Львове, сообщает Патриархия.ru.

Украинские националисты нанесли провокационные надписи на ограду и ворота Георгиевского кафедрального собора, а также входные двери восстановленного после пожара храма святого равноапостольного князя Владимира в микрорайоне Сыхов.

Ограда и ворота Георгиевского кафедрального собора осквернены лозунгами «Московський патріархат геть зі Львова» и проч., на дверях храма святого равноапостольного князя Владимира написано «ФСБ геть зі Львова».

Подобная акция в отношении храмов Украинской Православной Церкви во Львове была совершена также в ноябре 2018 года.

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