|Сводка новостей от 16 января 2019
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Сергей Морозов: Мне просто стыдно за то, что творили советские власти, когда взрывали храмы и монастыри
Архимандрит Поликарп (Линенко): «Мы никуда отсюда уезжать не собираемся»
Защитой детей в России продолжит заниматься многодетная матушка
Россия не будет платить взносы и отправлять свою делегацию в ПАСЕ в 2019 году
Денисенко заменил Епифания
Handelsblatt: Борьба США против «Северного потока-2» постепенно становится всё более абсурдной
Англичане сами не знают, чего хотят
Этот день в Русской истории
Храм при МГИМО разработал методическое пособие по духовно-нравственному образованию и воспитанию учащихся школ
Воскресенский храм в Крутицком подворье отреставрируют
В 100-летие кончины архиепископа Никона (Рождественского) братия Троице-Сергиевой Лавры отслужила панихиду на его могиле