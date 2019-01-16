Столичный Департамент культурного наследия согласовал проект реставрации Воскресенской крестовой домовой церкви с Никольским приделом, сообщает официальный сайт Мэра Москвы. Храм входит в ансамбль Крутицкого подворья и является объектом культурного наследия федерального значения.

Здание, построенное в XVI веке, было кафедральным собором. Здесь сохранились усыпальницы крутицких архиереев. Самое древнее захоронение в белокаменных подвалах историки относят к 1499 году. В 1516 году епископ Досифей заложил на этом месте каменную церковь, которая сменила старую деревянную.

«Воскресенский храм в Крутицком подворье — уникальный памятник сразу нескольких эпох: XV век сохранился в уровне белокаменного подвала, XVI век — в уровне подклета, к XVII веку относится верхний этаж, а к XVIII веку — окна ризницы и усыпальница епископа Иллариона. Поскольку облик церкви вобрал в себя элементы четырех строительных периодов, проектом реставрации предполагается сохранить для прихожан возможность видеть фрагменты подлинной кирпичной кладки разных времен. Все работы пройдут под контролем нашего ведомства», — сообщил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Реставраторы заменят ржавые кровли здания, раскроют и восстановят белокаменные окна подвала, устранят намокание восточной стены храма, расчистят, восполнят утраченные элементы и обработают кирпичную и белокаменную кладки фасадов, отремонтируют крыльца и разберут современный деревянный тамбур, который искажает исторический облик памятника.

Реставрация коснется каждого помещения храма: в подвале специалисты займутся гидроизоляцией стен и столбов, раскроют ранее заложенные окна, отреставрируют белокаменную кладку, своды, столбы и восстановят цилиндрический свод из кирпича над проходом, а также уберут лестницу, загромождающую его. В склепе епископа Иллариона установят отреставрированную плиту-эпитафию.

В подклете церкви настелют полы, изготовленные по историческим образцам. На южной стене раскроют заложенное окно, а стены, столбы и своды расчистят от загрязнений. На южной и северной стенах помещения разместят восстановленные по фотографиям 1900 года памятные доски о захоронении здесь епископов Евфимия, Симона, Досифея и митрополита Геласия.

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