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Сводка новостей от 16 января 2019

Храм при МГИМО разработал методическое пособие по духовно-нравственному образованию и воспитанию учащихся школ

В январе 2019 года завершается реализация программы по духовно-нравственному образованию и воспитанию учащихся школ «Имя России». Программа — часть деятельности Комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете г. Москвы РПЦ в рамках взаимодействия с общеобразовательными школами. На протяжении девяти месяцев священнослужители храма Александра Невского при МГИМО разрабатывали новое методическое пособие, предназначенное для педагогов средней и старшей школы (5−11 классы). Кропотливый труд благополучно завершен: в свет вышли брошюры со сценариями тематических занятий, а также методические медиа-материалы, скачать которые может любой желающий на сайте Комиссии. Об этом сообщает Православие.Ru.

«Имя России» знакомит школьников с жизненными портретами выдающихся деятелей истории, внесших вклад в развитие российского государства. Князь Александр Невский, адмирал П.С. Нахимов, врач Н.И. Пирогов, — это не только примеры успешного общественного служения, но и образцы высокой личной нравственности наших соотечественников.

Целых три года служители храма совместно с педагогами общеобразовательных школ искали новый формат, который бы соответствовал требованиям ФГОСа в области духовно-нравственного образования и воспитания. Наконец, творческий поиск увенчался успехом: в период с сентября по декабрь 2018 года в школах района проспект Вернадского г. Москвы прошла официальная апробация разработок.

Завершением проекта станет рассылка методических пособий по епархиям РПЦ.

Проект стал возможен благодаря финансовой поддержке грантового конкурса «Православная инициатива».

Русская линия

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Храм при МГИМО разработал методическое пособие по духовно-нравственному образованию и воспитанию учащихся школ

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