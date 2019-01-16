Вчера вечером Палата общин парламента Великобритании большинством голосов (432 против 202) отвергла соглашение по Brexit, подготовленное правительством Терезы Мэй, усилия которой во время тяжелейших переговоров с ЕС английские парламентарии не оценили и даже заговорили о недоверии к главе правительства, сообщает РИА Новости.

Это решение британского парламента свидетельствует о явном кризисе в английской правящей элите, которая оказалась перед сложным выбором. С одной стороны граждане страны выступили за выход Великобритании из Евросоюза, а с другой многие политики понимают, что этот шаг будет дорого стоить Лондону в экономическом плане.

Достигнутое в непростых переговорах с чиновниками ЕС соглашение носило в целом невыгодный характер для Англии, поскольку еврочиновники не стали идти на уступки англичанам и сохранять экономические преференции для Лондона после его выхода из ЕС.

Убедить Терезу Мэй согласиться на такое соглашение они смогли, но парламент сказал «нет». В итоге ситуация зашла в тупик. И это плохая новость, как для ЕС, так и для Великобритании.

Накануне голосования экономисты открыто предупреждали, что отказ от соглашения повлечёт за собой обвал английского фунта. Это, в свою очередь, разумеется, скажется на всей экономике Соединенного Королевства, а косвенным образом и на европейском бизнесе.

Но самое неприятное в этой ситуации, что теперь никто не может предсказать дальнейшего развития событий.

Выход из ЕС без согласованного с Брюсселем плана обещает обернуться для Британии катастрофой. Но и новые переговоры с Евросоюзом тоже не предвещают ничего хорошего, ведь еврочиновники займут на них предельно жёсткую позицию. И понятно почему. В их целях на примере Англии показать всем в ЕС, что будет, если какая-либо страна ещё захочет выйти из Союза.

Таким образом, англичан как бы заставляют отменить своё решение по выходу из Союза. Но отказываться уже поздно. Даже если граждане Великобритании проголосуют на очередном референдуме за нахождение Англии в ЕС, Лондон, скорее всего, потеряет своё привилегированное положение в Союзе и превратится в рядового члена, чего англичане допустить не могут.

Одним словом, «куда не кинь везде клин».

Русская линия