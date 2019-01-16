Монахи Киево-Печерской лавры заявили, что не станут покидать обитель даже, если украинские власти попытаются отобрать у них монастырь силой…

Монашествующие Украинской Православной Церкви не намерены покидать Киево-Печерскую лавру и бежать в Россию, как того хотели бы украинские националисты и чиновники, и будут оставаться в обители, несмотря на попытки выселить их из монастыря. Об этом на брифинге 15 января 2019 года регент знаменитого лаврского хора архимандрит Поликарп (Линенко), сообщает «Украинская правда».

«Никуда мы не собираемся уезжать из нашей святыни — ни в Россию, никуда, потому что мы украинцы, мы живём на своей земле, молимся за свой народ и за свою страну, чтобы Господь её благословлял», — сказал отец Поликарп, комментируя слухи, что украинские власти хотят изгнать монашествующих из обители.

Отец Поликарп обратил внимание, что против обители сегодня развёрнута клеветническая кампания и монахов обвиняют в том, что они якобы разворовали иконы и плохо хранят святыни. Это откровенная ложь и всякий может в этом убедиться, придя в лавру и посмотрев фотографии церковных строений, которые передавались УПЦ в 1988 году.

«Запущены храмы были страшно. То состояние, в котором была наша святыня в 88 году и сейчас — как небо и земля. И дорожки, по которым мы ходим — раньше сплошные боюры были, а теперь ровные — такие хоть бочком катись», — обратил внимание отец Поликарп.

«И кто нам может сказать, что мы не храним нашу святыню и что мы не патриоты? Так вот я наших оппонентов разочарую: мы свою степень патриотизма проявляем, и мы в свою святыню все пожертвования человеческие вкладываем — и всё это вы можете прийти и увидеть», — сказал регент лаврского хора.

«Мы никуда отсюда уезжать не собираемся, и вывозить святыни и Лаврскую большую колокольню через Днепр тащить в Москву не собираемся», — жёстко подытожил отец Поликарп, дав понять украинским властям, что попытки силой отобрать у верующих УПЦ Киево-Печерскую лавру могут привести к непредсказуемым и трагическим последствиям.

Русская линия