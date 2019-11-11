Россия всё ещё остаётся в десятке самых пьющих стран мира, но вскоре может её покинуть…

Первый зампред Комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко считает, что в России наблюдается положительная динамика уменьшения потребления алкоголя и уже вскоре наша страна может покинуть постыдный список десяти самых пьющих стран мира, сообщает Nation News.

В настоящее время Россия по данным Организации экономического развития и сотрудничества опустилась на седьмую строчку рейтинга со средним показателем 11,1 литра в год. Лидирующую позицию в рейтинге занимает Литва, где люди употребляют в среднем 12,3 литра спиртного в год. Следом идут Австрия и Франция, а замыкают «пятерку» Чехия и Люксембург.

«Слагаемые снижения в том, что, во-первых, поколение, которое родилось, начиная с нулевых годов, более ответственно относится к своему здоровью. Они избавлены от инфантилизма советского периода и от пофигизма „безвременья“ 90-х», — заявил Геннадий Онищенко.

«Во-вторых, — продолжает он, — свои плоды принесла политика постепенного повышения цен на водку. Раньше спиртосодержащий напиток был очень доступным, теперь же он стоит выше 200 рублей. Стоимость необходимо повышать и дальше, а также продолжать наводить порядок в системе продажи алкоголя. Сегодня в стране почти не осталось ларьков, где каждый желающий мог бы купить алкоголь, пройдя всего пару метров от дома».

Иногда «алкогольной борьбе» в России мешают всякого рода негативные инициативы, подчеркивает Онищенко. Он вспомнил, например, недавний спор о продаже пива на футбольных стадионах.

«То, что Российский футбольный союз поддерживает возвращение пива на стадионы — это преступление против нации. Они не ставят задачу, чтобы наша команда играла хорошо. И если они этого возвращения добьются, то стадион „Газпром Арена“ можно переименовать в „Пивную № 1“», — отметил Геннадий Онищенко.

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