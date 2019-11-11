7 ноября 2019 года кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в Москве состоялась торжественная церемония закрытия XVI Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», сообщает Патриархия.Ru.

Приветствие председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева участникам и зрителям кинофестиваля передала председатель попечительского совета комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», президент Фонда социально культурных инициатив С.В. Медведева.

«Отрадно, что на фестивале представлено много достойных кинолент, которые не оставляют нас равнодушными, заставляют задуматься о нравственности, о чистоте, творить благие дела, становиться добрее и милосерднее», — отметила Светлана Медведева.

Руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, выпускник Всесоюзного государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, сопредседатель кинофестиваля «Лучезарный Ангел» протоиерей Димитрий Рощин передал участникам кинофестиваля благословение от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Священник отметил высокий профессиональный и духовный уровень картин. «Нас иногда осуждают, что мы так строго отбираем фильмы по нравственному критерию. Но это очень важно», — подчеркнул протоиерей Димитрий Рощин.

Кинофестиваль проходил с 1 по 7 ноября. На киносмотр было представлено 405 кинолент разных жанров из 15 стран. 137 произведений прошли фестивальный отбор, 83 из них участвовали в конкурсной программе, в том числе по 15 художественных фильмов полного и короткого метра, 22 документальных и 31 анимационный фильм. Вне конкурсной программы было показано 26 кинолент.

В этом году гран-при кинофестиваля получила картина Александра Галибина «Сестрёнка».

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