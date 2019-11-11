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Сводка новостей от 11 ноября 2019

Брюссельский экуменизм Фанара
В Вечерне, которую в Брюсселе совершил Константинопольский Патриарх Варфоломей, приняли участие католические епископы…

Патриарх Варфоломей совершает богослужении в БрюсселеУчастие католического священника в Литургии, которую совершил недавно на Украине глава украинских раскольников Епифаний Думенко, судя по всему, было не случайным. В «ПЦУ» стараются внимательно ловить все сигналы с Фанара, а оттуда следуют призывы к единству с Католической церковью. Вот раскольники и решили, что пора начинать молиться вместе с еретиками.

Правда, участия католиков в совершении Литургии представители Константинопольского Патриархата пока не допускали. На такое решились только представители «ПЦУ». Однако, общая молитва с представителями Католической церкви для Патриарха Варфоломея -обычное дело.

Так, глава Фанара во время своего визита в Брюссель 9 ноября 2019 года совершил вечерню в храме Архистратига Михаила в присутствии католических епископов.

Отпочковавшийся от греческого портала «Ромфея» сайт Orthodoxtimes.com с восторгом сообщает, как радостно встречали главу Константинопольского Патриархата в Европе.

При этом в сообщении отмечается, что «это был исторический момент для Православия в Бельгии», ведь «помимо духовенства Святой митрополии Бельгии и православных иерархов» в вечернем богослужении приняла участие «группа епископов Римско-Католической Церкви и её глава архиепископ Мехелен-Брюссельский Йозеф Де Кесла».

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