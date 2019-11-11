|Сводка новостей от 11 ноября 2019
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Лукавые оправдания
Геннадий Онищенко: Грамотная алкогольная политика государства избавляет россиян от славы самой пьющей нации мира
Виктор Медведчук: Команда Зеленского продолжает начатую Порошенко политику гонений на каноническую УПЦ
Драбинко и Шостацкого встретили в Греции, как мирян
Брюссельский экуменизм Фанара
Александрийский Патриарх Феодор попал в неудобное положение на Кипре
Этот день в Русской истории
В Москве завершился XVI Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»