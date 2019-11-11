Русская линия
Сводка новостей от 11 ноября 2019

В Москве пройдёт круглый стол «Церковь и современный кинематограф»

25 ноября 2019 года в рамках работы комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации в Доме кино в Москве под эгидой кинофестиваля «Радонеж» Издательский Совет Русской Православной Церкви проведет круглый стол на тему «Церковь и современный кинематограф», сообщает Издательский Совет РПЦ.

Мероприятие пройдет под председательством главы Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского Климента.

В рамках круглого стола планируется обсудить следующие темы:

до какой степени христианское мировидение характерно для российской кинематографии нашего времени (постсоветский период);

можно ли расширить диапазон христианских по духу кинематографических произведений в России;

какую духовную помощь может получить современный отечественный кинематограф от Русской Православной Церкви;

откуда берутся антихристианские и антицерковные «эксперименты» в современном кино.

Начало мероприятия в 12.00. Место проведения — Дом кино (г. Москва, ул. Васильевская, д. 13).

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Лукавые оправдания
Патриарх Александрийский Феодор вслед за главой Фанара заявил, что, признав украинских раскольников, он старается уврачевать раскол...

Геннадий Онищенко: Грамотная алкогольная политика государства избавляет россиян от славы самой пьющей нации мира
Россия всё ещё остаётся в десятке самых пьющих стран мира, но вскоре может её покинуть...

Виктор Медведчук: Команда Зеленского продолжает начатую Порошенко политику гонений на каноническую УПЦ
Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отреагировал на последние заявления министра культуры Украины...

Драбинко и Шостацкого встретили в Греции, как мирян
Духовенство ни одного из храмов, который посетили предавшие УПЦ запрещённые в служении митрополиты, не разрешило им совершить богослужение...

Брюссельский экуменизм Фанара
В Вечерне, которую в Брюсселе совершил Константинопольский Патриарх Варфоломей, приняли участие католические епископы...

Александрийский Патриарх Феодор попал в неудобное положение на Кипре
Кипрские архиереи попросили прибывшего на остров главу Александрийского Патриархата не поминать за богослужениями Епифания Думенко...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем известного русского поэта А.В.Кольцова...

В Москве завершился XVI Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»

В Москве пройдёт круглый стол «Церковь и современный кинематограф»

В Петербурге и Петергофе построят три храма

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика