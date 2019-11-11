В Москве пройдёт круглый стол «Церковь и современный кинематограф»

25 ноября 2019 года в рамках работы комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации в Доме кино в Москве под эгидой кинофестиваля «Радонеж» Издательский Совет Русской Православной Церкви проведет круглый стол на тему «Церковь и современный кинематограф», сообщает Издательский Совет РПЦ.

Мероприятие пройдет под председательством главы Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского Климента.

В рамках круглого стола планируется обсудить следующие темы:

до какой степени христианское мировидение характерно для российской кинематографии нашего времени (постсоветский период);

можно ли расширить диапазон христианских по духу кинематографических произведений в России;

какую духовную помощь может получить современный отечественный кинематограф от Русской Православной Церкви;

откуда берутся антихристианские и антицерковные «эксперименты» в современном кино.

Начало мероприятия в 12.00. Место проведения — Дом кино (г. Москва, ул. Васильевская, д. 13).

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