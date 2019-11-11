Русская линия
Сводка новостей от 11 ноября 2019

В Петербурге и Петергофе построят три храма

Правительство Петербурга передало Санкт-Петербургской епархии три земельных участка под строительство православных храмов в Московском районе, Купчино города на Неве и Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по инвестициям города, передаёт портал «Невские новости».

Приход храма во имя благоразумного разбойника Раха появится на проспекте Космонавтов. Здание вместит 350−380 прихожан. Там же здесь откроют воскресную школу и будут проводить различные мероприятия для молодёжи.

По словам председателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Романа Голованова, там организуют духовно-просветительский Центр штрафных воинских частей. Также благоустроят сквер на пересечении Витебского и Дунайского проспектов.

Храма Святого Великомученика Георгия Победоносца построят на Малой Балканской улице в Купчино. Приход храма святого мученика Иоанна Воина получил участок на улице Юты Бондаровской в Петергофе.

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В Петербурге и Петергофе построят три храма
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