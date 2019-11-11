Русская линия
Сводка новостей от 11 ноября 2019

Лукавые оправдания
Патриарх Александрийский Феодор вслед за главой Фанара заявил, что, признав украинских раскольников, он старается уврачевать раскол…

Патриарх Александрийский Феодор и митрополит Киевский ОнуфрийАлександрийский Патриарх Феодор, который ещё совсем недавно призывал верующих на Украине держаться Блаженнейшего митрополита Онуфрия, а на днях неожиданно признал митрополитом Киевским раскольника Епифания Думенко, считает, что его действия не приведут к дальнейшему расколу мирового Православия. Об этом он заявил журналистам, прибыв на Кипр, сообщает «Ромфея».

В частности, Патриарх Феодор сказал, что признав «ПЦУ», «мы приняли трудное решение, очень трудное». «Решение признать ПЦУ пришло после долгих молитв и размышлений, и было обсуждено со всеми архиереями Александрийского патриархата», — добавил он.

Ища оправдания своей непоследовательности и отвечая на жёсткие возражения журналистов, глава Александрийского Патриархата попытался убедить окружающих, что после того, как он признал «ПЦУ», церковная проблема на Украине будет решена, поскольку за ним последуют и другие Предстоятели Поместных Церквей.

«Нет, раскола не будет! Я верю, что после моего вмешательства за нашим Вселенским Патриархатом последуют другие Церкви. В конце концов, мы будем едины, боясь Бога и в любви решая проблемы. Церковь, которая хочет автокефалию, должна получить её, и все другие увидят, что она ничем от них не отличается», — заявил Патриарх Феодор.

Что же касается позиции Русской Православной Церкви, то Патриарх Феодор считает, что она должна смириться с произошедшим. При этом он вспомнил недавние слова Кипрского Архиепископа Хризостома о том, что разрывать евхаристическое общение и не поминать того или иного Предстоятеля за Литургией можно только в том случае, если он еретик. Так что, уверен глава Александрийского Патриархата, Московский Патриарх должен продолжить поминать его за богослужениями.

На вопрос, что он думает о просьбе митрополита Лимассольского Афанасия не поминать Епифания Думенко на торжествах в Лимассоле Патриарх Феодор сказал, что не может ответить на этот вопрос, так как ещё не обсуждал с владыкой Афанасием эту просьбу.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Лукавые оправдания
Патриарх Александрийский Феодор вслед за главой Фанара заявил, что, признав украинских раскольников, он старается уврачевать раскол...

Виктор Медведчук: Команда Зеленского продолжает начатую Порошенко политику гонений на каноническую УПЦ
Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отреагировал на последние заявления министра культуры Украины...

Драбинко и Шостацкого встретили в Греции, как мирян
Духовенство ни одного из храмов, который посетили предавшие УПЦ запрещённые в служении митрополиты, не разрешило им совершить богослужение...

Александрийский Патриарх Феодор попал в неудобное положение на Кипре
Кипрские архиереи попросили прибывшего на остров главу Александрийского Патриархата не поминать за богослужениями Епифания Думенко...

Брюссельский экуменизм Фанара
В Вечерне, которую в Брюсселе совершил Константинопольский Патриарх Варфоломей, приняли участие католические епископы...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем известного русского поэта А.В.Кольцова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика