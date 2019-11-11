Патриарх Александрийский Феодор вслед за главой Фанара заявил, что, признав украинских раскольников, он старается уврачевать раскол…
Александрийский Патриарх Феодор, который ещё совсем недавно призывал верующих на Украине держаться Блаженнейшего митрополита Онуфрия, а на днях неожиданно признал митрополитом Киевским раскольника Епифания Думенко, считает, что его действия не приведут к дальнейшему расколу мирового Православия. Об этом он заявил журналистам, прибыв на Кипр, сообщает «Ромфея».
В частности, Патриарх Феодор сказал, что признав «ПЦУ», «мы приняли трудное решение, очень трудное». «Решение признать ПЦУ пришло после долгих молитв и размышлений, и было обсуждено со всеми архиереями Александрийского патриархата», — добавил он.
Ища оправдания своей непоследовательности и отвечая на жёсткие возражения журналистов, глава Александрийского Патриархата попытался убедить окружающих, что после того, как он признал «ПЦУ», церковная проблема на Украине будет решена, поскольку за ним последуют и другие Предстоятели Поместных Церквей.
«Нет, раскола не будет! Я верю, что после моего вмешательства за нашим Вселенским Патриархатом последуют другие Церкви. В конце концов, мы будем едины, боясь Бога и в любви решая проблемы. Церковь, которая хочет автокефалию, должна получить её, и все другие увидят, что она ничем от них не отличается», — заявил Патриарх Феодор.
Что же касается позиции Русской Православной Церкви, то Патриарх Феодор считает, что она должна смириться с произошедшим. При этом он вспомнил недавние слова Кипрского Архиепископа Хризостома о том, что разрывать евхаристическое общение и не поминать того или иного Предстоятеля за Литургией можно только в том случае, если он еретик. Так что, уверен глава Александрийского Патриархата, Московский Патриарх должен продолжить поминать его за богослужениями.
На вопрос, что он думает о просьбе митрополита Лимассольского Афанасия не поминать Епифания Думенко на торжествах в Лимассоле Патриарх Феодор сказал, что не может ответить на этот вопрос, так как ещё не обсуждал с владыкой Афанасием эту просьбу.