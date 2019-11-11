Духовенство ни одного из храмов, который посетили предавшие УПЦ запрещённые в служении митрополиты, не разрешило им совершить богослужение…

Бывшим митрополитам УПЦ, а ныне «иерархам ПЦУ» Симеону (Шостацкому) и Александру (Драбинко), которые находятся в соответствии с их анонсами, в «первом большом паломничестве в Грецию после признания ПЦУ Элладской Православной Церковью», пока не удаётся совершить Литургии ни в одном из храмов Элладской Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сами представители «ПЦУ» анонсировали, что в день памяти святителя Нектария Эгинского (по новому стилю) планировалось совместное богослужение на острове Эгина. Но, судя по публикациям в социальных сетях, программа посещения Греции была полностью изменена. На Эгину представители «ПЦУ» так и не поехали.

Накануне в СМИ появилась информация, что митрополит Эгинский Ефрем попросил руководство «ПЦУ» воздержаться от паломничества в его епархию. Отмечалось, что позиция митрополита Ефрема обусловлена тем, что «среди духовенства его митрополии крайне неоднозначное отношение к „ПЦУ“, и он чувствует ответственность за возможный раскол. Он хочет, чтобы монастырь святого Нектария оставался доступным для всех православных, чем может помешать факт сослужиения с представителями ПЦУ».

В социальных сетях сообщается, что аналогичная ситуация с общими богослужениями произошла и в Патрах.

В связи с протестами местного духовенства и изменениями в графике паломничества, делегация поехали в монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы в Неа-Макри. Но и там Александра (Драбинко) и Симеона (Шостацкого) ожидал сюрприз — в воскресный день представителям «ПЦУ» не разрешили служить Литургию, и бывшие митрополиты во время богослужения ограничились пребыванием в храме с другими мирянами без совершения священнодействий.

Русская линия