Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на официальном сайте своей партии прокомментировал заявление министра культуры Украины Владимира Бородянского по поводу переименования УПЦ, отметив, что «каждое новое заявление представителей украинской власти — это просто верх непрофессионализма и цинизма в отношении своих избирателей».

По словам Медведчука, заявление о том, что УПЦ якобы руководится не из Киева, а из Москвы, звучат из уст Бородянского в силу его «невежества или политической заангажированности». «УПЦ — это независимая, самостоятельная Церковь, руководство которой избирается на Соборе епископов. УПЦ имеет свой Церковный суд и Священный Синод и полностью независима в своих решениях», — отметил политик.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратил внимание, что чиновники из команды Зеленского почему-то выступают против УПЦ, но ничего не говорят о УГКЦ, центр влияния которой (если пользоваться терминологией Бородянского) находится в структуре Римско-католической церкви.

«Заявления министра культуры, члена команды Зеленского — не что иное, как продолжение политики Порошенко, который из политических соображений вмешивался в церковные дела, что привело к расколу Православия не только в Украине, но и во всём мире. Мы видим, что политику Порошенко (её воплощением в делах церковных стали получение томоса и рейдерские захваты храмов и имущества УПЦ — единственной канонической православной церкви в Украине) сегодня продолжает команда Зеленского», — заявил Виктор Медведчук.

«Невежественный, не владеющий ситуацией министр культуры Бородянский лезет в крайне чувствительные для украинцев сферы религии и языка, что только усиливает раскол в обществе. Не отстаёт от Бородянского и безграмотная министр образования, которая уже заявила о закрытии русских школ и переводе их на украинский язык обучения», — отметил политик.

«Пещерная русофобия, которая проявляется в дискриминации русского языка, русских школ, дискриминации русскоязычных граждан, — это продолжение политики Порошенко и реализация его ущербного лозунга „Армія. Мова. Віра“. Можно по-разному относиться к Коломойскому, который называет отдельных министров дебилами и подонками, но, по всей видимости, в этом случае он прав», — подытожил Медведчук.

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