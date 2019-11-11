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Сводка новостей от 11 ноября 2019

Александрийский Патриарх Феодор попал в неудобное положение на Кипре
Кипрские архиереи попросили прибывшего на остров главу Александрийского Патриархата не поминать за богослужениями Епифания Думенко…

Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор IIПатриарх Александрийский и всей Африки Феодор II 9 ноября 2019 прибыл на Кипр на торжества по случаю святого Иоанна Милостивого. Греческое издание Romfea. gr сообщает, что кипрские иерархи попросили его в связи с этим не поминать на богослужениях главу новосозданной структуры «ПЦУ» Епифания Думенко, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В этом году исполняется 1400-летие успения святого Иоанна — в понедельник, 11 ноября, будет совершено Всенощное бдение, а во вторник, 12 ноября, — патриаршая Божественная литургия.

Греческое агентство отмечается, что иерархи Кипрской Православной Церкви были удивлены решением Предстоятеля Александрийской Православной Церкви, который 8 ноября признал «самозваную церковь Украины», и попросили его не поминать за богослужениями «митрополита» Епифания.

Принципиальную позицию по этому вопросу занял митрополит Лимассольский Афанасий, в митрополии которого проходят празднования. Он лично обратился к Патриарху Феодору, чтобы тот не поминал за Литургией раскольников.

Теперь главе Александрийского Патриархата предстоит решить, принимать ли участие в богослужении на Кипре, и если да, то поминать ли Думенко. Ситуация очень непростая, и хотя Патриарх Феодор заявляет, что его решение приведёт к уврачеванию «украинской проблемы», раскол в мировой Православии усугубляется.

Русская линия

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