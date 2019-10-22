Русская линия
Сводка новостей от 22 октября 2019

Знамение Божие
Сегодня утром на Святой Горе Афон произошло землетрясение в 3,5 балла по шкале Рихтера…

АфонВчера игумены всех афонских монастырей торжественно встречали Константинопольского Патриарха Варфоломея на Святой Горе Афон. При этом семь из них согласились принять участие в Божественной литургии, за которой глава Константинопольского Патриархата поминал имя лидера украинских раскольников Епифания Думенко.

Для многих верующих в России и на Украине молчание Афона по поводу неканонических действий главы Фанара в отношении признания раскольников, стало неприятной новостью. А радость, с которой принимали у себя вчера Патриарха Варфоломея святогорцы, засвидетельствовала, что Афон не станет в данном случае защитником православной веры.

Землетрясение на АфонеИгумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем, которого многие ранее знали, как доброго пастыря, настолько был рад принять у себя в монастыре Патриарха Варфоломея, что даже провозгласил главу Фанара духовным основателем Ватопеда, в связи с чем подписал и зачитал специально подготовленную для этого грамоту.

Ранее отец Ефрем перенёс инсульт во время своей поездки в Киев, в связи с чем не смог принять участие в богослужении вместе с украинскими раскольниками. Однако эта история его, похоже, ничему не научила, и в итоге игумен Ватопеда согласился принять участие в богослужении, за которым поминали раскольника Епифания Думенко как «митрополита Киевского и всея Украины».

Впрочем, Бог поругаем не бывает. Как сообщает греческое агентство «Ромфея», сегодня 07:12 на Афоне произошло землетрясение величиной 3,5 балла по школе Рихтера, что можно считать настоящим знамением Божиим.

Сейсмическая вибрация произошла в подводной зоне у берегов горы Афон, сообщает греческое агентство новостей. Точный центр вибрации расположен в 8 км к юго-востоку от Урануполиса. Есть ли разрушения и пострадавшие на Афоне в результате землетрясения, не сообщается.

Патриарх Варфоломей до сих пор находится на Святой Горе.

Русская линия

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Знамение Божие
Сегодня утром на Святой Горе Афон произошло землетрясение в 3,5 балла по шкале Рихтера...

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