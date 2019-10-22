Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи обсудят в том числе обмен заявлениями по ситуации в Сирии между Вашингтоном и Анкарой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник в эфире Первого канала, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что ситуация непростая — идет обмен заявлениями между Анкарой и Вашингтоном, достаточно беспрецедентный, заявления звучат удивительные. Это, конечно, будет поводом для детального обмена мнениями между Путиным и Эрдоганом. Я имею в виду заявления, которые звучали сегодня и накануне, и Пенса, и Трампа, много очень заявлений, которые, конечно, требуют обмена мнениями между двумя президентами», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он также прокомментировал письмо Трампа Эрдогану, в котором американский лидер предлагал Турции договориться с курдами и грозил в противном случае уничтожить экономику республики, а также призывал турецкого президента «не быть крутым парнем» и «не быть дураком». «Письмо Трампа вообще уникально, это, наверное, войдет в анналы современной, скажем так, модернистской дипломатической практики», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что Россия и Турция выступают за территориальную и политическую целостность Сирии. «И обе страны хотят продолжения политического урегулирования в Сирии. Сейчас очень важно, чтобы все, что происходит на северо-востоке Сирии никоим образом не помешало этому политическому урегулированию», — добавил он.

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