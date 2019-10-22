Представители нескольких политических организаций в Екатеринбурге решили обыграть заявление телеведущего Владимира Соловьёва о бесновании в городе в связи с протестами против строительства собора Святой Екатерины, и планируют провести 26 октября акцию «Антикапитализм 2019 — Марш бесов». Об этом сообщил координатор «Левого фронта» в Свердловской области Константин Анисимов, передаёт Интерфакс.

Организаторы действа не понимают, с кем решили заигрывать, называя себя бесами, то есть служителями сатаны. Святые отцы указывают, что подобного рода «шутки» далеко не безобидны для человека и его бессмертной души и советуют верующим серьёзно относиться к подобного рода вещам. Однако, атеистам и малоцерковным людям этого не понять.

«Мы выходим на антикапиталистическое шествие „Марш бесов“, чтобы выразить свой протест политической и экономической политике государства», — говорится в манифесте акции.

Как уточнил «Интерфаксу» Анисимов, Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало проведение акции в Ботаническом районе города. Шествие стартует от станции метро «Ботаническая», затем в парке «Южный» пройдёт митинг.

Хотелось бы верить, что екатеринбуржцы не станут участвовать в этом откровенно безбожном шествии, и поберегутся от непосредственного заигрывания с сатаной.

Русская линия