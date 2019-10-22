Русская линия
Сводка новостей от 22 октября 2019

В Екатеринбурге пройдёт «Марш бесов»
Екатеринбургские оппозиционеры выбрали себе покровителя, назвав своё шествие именем врага рода человеческого…

Митинг против строительства собора в ЕкатеринбургеПредставители нескольких политических организаций в Екатеринбурге решили обыграть заявление телеведущего Владимира Соловьёва о бесновании в городе в связи с протестами против строительства собора Святой Екатерины, и планируют провести 26 октября акцию «Антикапитализм 2019 — Марш бесов». Об этом сообщил координатор «Левого фронта» в Свердловской области Константин Анисимов, передаёт Интерфакс.

Организаторы действа не понимают, с кем решили заигрывать, называя себя бесами, то есть служителями сатаны. Святые отцы указывают, что подобного рода «шутки» далеко не безобидны для человека и его бессмертной души и советуют верующим серьёзно относиться к подобного рода вещам. Однако, атеистам и малоцерковным людям этого не понять.

«Мы выходим на антикапиталистическое шествие „Марш бесов“, чтобы выразить свой протест политической и экономической политике государства», — говорится в манифесте акции.

Как уточнил «Интерфаксу» Анисимов, Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало проведение акции в Ботаническом районе города. Шествие стартует от станции метро «Ботаническая», затем в парке «Южный» пройдёт митинг.

Хотелось бы верить, что екатеринбуржцы не станут участвовать в этом откровенно безбожном шествии, и поберегутся от непосредственного заигрывания с сатаной.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Знамение Божие
Сегодня утром на Святой Горе Афон произошло землетрясение в 3,5 балла по шкале Рихтера...

Семь из двадцати
Игумены афонских монастырей Иверон, Ватопед, Симонопетра, Пантократор, Дионисиат, Хиландар и Ставроникита молились за Литургией, где поминали главу «ПЦУ»...

Митрополит Волоколамский Иларион проведёт переговоры с госсекретарём США Майклом Помпео
Встреча состоится сегодня вечером в Вашингтоне. Кто стал её инициатором, не сообщается...

Встреча «нормандской четвёрки» оказалась на грани срыва
В Кремле требуют от Украины выполнить все ранее достигнутые договорённости, чтобы встреча могла состояться...

В Екатеринбурге пройдёт «Марш бесов»
Екатеринбургские оппозиционеры выбрали себе покровителя, назвав своё шествие именем врага рода человеческого...

Константинопольский Патриарх Варфоломей недоволен, что другие Поместные Церкви не слушаются Фанара
Находясь на Афоне, глава Константинопольского Патриархата заявил, что он стоит во главе Православия и его интересы простираются по всему миру....

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим Корсунскую икону Божией Матери...

В Москве открылась фотовыставка «Русские сезоны. Соловки»

В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Россия, Украина и ЕС провели консультации по транзиту газа

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика