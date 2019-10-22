События на Афоне в связи с визитом туда Константинопольского Патриарха Варфоломея вовсе не означают, что во всех монастырях разделяют убеждения главы Фанара по украинскому вопросу, заявил РИА Новости секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

По информации греческих СМИ, во время визита Патриарха Варфоломея на Афон его встречали представители всех афонских монастырей, а во время богослужения в монастыре Ксенофонт Варфоломей упомянул главу раскольничьей церкви Епифания как «митрополита Киевского и всей Украины».

При этом сообщалось, что в совместном богослужении участвовали игумены афонских монастырей Иверон, Ватопед, Симонопетра, Пантократор, Дионисиат, Хиландар, Ставроникита. Некоторые анонимные Telegram-каналы заявили в связи с этим о «поражении Русской Православной Церкви» на Афоне.

«Настоятели монастырей встречали Патриарха Варфоломея, поскольку находятся у него в подчинении, что закреплено, в том числе, и законодательством Греции. Однако протокольный факт встречи вовсе не означает, что все игумены афонских монастырей разделяют его убеждения», — заявил отец Игорь.

Об этом свидетельствует то, что сослужить Патриарху Варфоломею, а следовательно, присутствовать при поминовении им главы украинских раскольников Епифания «согласились только семеро из двадцати игуменов, то есть меньшинство».

«Запретить Варфоломею поминать на Афоне того, кого он хочет, никто не может. Именно подчиненное положение Афона по отношению к Константинопольскому Патриарху и принимал во внимание Священный Синод Русской Церкви, когда год назад распространил своё решение о прекращении евхаристического общения с Константинополем и на Святую гору. Тогда эта мера вызвала определенное непонимание в среде верующих. События же последних дней подтвердили правильность принятого нашим Синодом решения», — заключил представитель ОВЦС.

Русская линия