Встреча состоится сегодня вечером в Вашингтоне. Кто стал её инициатором, не сообщается…

Госсекретарь США Майкл Помпео встретится во вторник в американской столице с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

«15:30 (22:30 мск). Госсекретарь Помпео встречается с митрополитом Волоколамским Иларионом в Госдепартаменте», — отмечается в распространённом документе.

В американском дипведомстве подчеркнули, что беседа пройдёт в закрытом для прессы режиме. Госдепартамент редко публикует сообщения для СМИ по итогам такого рода встреч. В ведомстве пока не ответили на вопрос о возможных темах беседы Помпео и митрополита Илариона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 2 октября, что США оказывают давление на Православные Церкви на Ближнем Востоке и в Северной Африке, требуя от них признать новую церковную структуру — так называемую «Православную церковь Украины».

Очевидно, что на встрече Майкла Помпео и митрополита Илариона речь будет идти именно об украинской проблематике и связанным с ним расколом в православном мире.

Русская линия