Россия, Украина и Евросоюз провели технические консультации в рамках подготовки нового этапа переговоров по транзиту газа после 1 января 2020 года, сообщает РБК.

Стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм законодательства ЕС, а также создании независимого оператора ГТС (газотранспортная система). Кроме того, они поговорили о подписании соглашения о взаимодействии между российскими и украинскими операторами ГТС. Помимо этого, обсуждалась методика тарифообразования при транспортировке газа.

Ожидается, что следующие трехсторонние переговоры по транзиту газа пройдут 28 октября.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной завершается 31 декабря. В начале октября глава компании «Нафтогаз Украина» Андрей Ковалев говорил, что продление контракта является бессмысленным. Киев настаивает на заключении нового контракта по европейскому праву и с новым оператором.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что если власти Украины не успеют имплементировать положения Третьего энергетического пакета до конца 2019 года, единственным вариантом для продолжения транзита газа через украинскую территорию будет продление действующего контракта.

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