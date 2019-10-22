Русская линия
Сводка новостей от 22 октября 2019

В Москве открылась фотовыставка «Русские сезоны. Соловки»

18 октября 2019 года в Галерее под открытым небом, расположенной на центральной аллее Тверского бульвара Москвы, состоялось открытие фотовыставки Александра Львова «Русские сезоны. Соловки», сообщает сайт Московской городской епархии.

Проект представили наместник Соловецкого монастыря епископ Одинцовский Порфирий, первый заместитель председателя Международного общественного фонда «Российский фонд мира», член Общественной палаты РФ Елена Сутормина, руководитель Центра продюсирования российской фотографии «ПроЛаб» Николай Канавин, советник по культуре Общественного фонда «Росполитика» Александр Мойшев, генеральный директор компании «Борисфен» Петр Кононенко и автор фотографий Александр Львов.

В экспозицию вошли 64 крупноформатных произведения, посвященные красоте и величию природы этого уникального места, архитектуре и духовной жизни Соловецкого архипелага.

Фотовыставка представляет собой заключительную часть начатого в 2016 году проекта «Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера». Проект посвящен художественному исследованию важных для русского человека святых мест.

Ранее выставкой «Русские Сезоны. Соловки»" открылась Галерея под открытым небом на Соловецком острове.

Реализация проекта осуществляется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Патриаршей пресс-службы.

Русская линия

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