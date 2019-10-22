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Сводка новостей от 22 октября 2019

Константинопольский Патриарх Варфоломей недоволен, что другие Поместные Церкви не слушаются Фанара
Находясь на Афоне, глава Константинопольского Патриархата заявил, что он стоит во главе Православия и его интересы простираются по всему миру.…

Константинопольский Патриарх ВарфоломейКонстантинопольский Патриарх Варфоломей, находясь на Афоне, выступил с критикой в адрес других Поместных Православных Церквей, которые не ценят «братское расположение» Вселенского Патриархата и отказываются признавать особые права Фанара в православном мире, сообщает Orthodoxia.info.

В качестве примера «неблагодарности» Поместных Церквей глава Фанара сослался на срыв Всеправославного Собора на Крите и отказ других Церквей признать «ПЦУ».

Беседуя с монахами, учителями и студентами школы «Афониада» в административном центре Афона Карее, Патриарх Варфоломей по сути заявил о своих папских притязаниях, указав, что интересы Вселенского Патриархата простираются по всему миру, и это должны признать все Поместные Церкви.

«Повсюду распространяются интересы Вселенского Патриархата, его забота, его приверженность, его молитва о своих детях повсеместно, а также, как известно, он охватывает всё Православие. Насколько это зависит от Фанара, мы предлагаем самое лучшее для всеправославного единства и сотрудничества», — заявил Константинопольский Патриарх.

Затем он указал, что целый ряд Поместных Церквей отказываются признавать его особые права.

«К сожалению, есть другие Церкви, которые не ценят этого братского отношения, и доказательством этому является то, что на великом событии истории нашей Церкви, я имею в виду Святой и Великий Собор, не было четырёх самоуправляющихся Церквей. А недавняя украинская церковная тема ещё раз показала, как неохотно они идут на сотрудничество с первопрестольной Церковью и как неохотно принимают канонический порядок, который существовал в нашей Православной Церкви на протяжении веков, начиная с эпохи первых веков христианства», — заявил Патриарх Варфоломей.

Глава Фанара, согласно данным «Афинского агентства новостей», выразил радость снова посетить школу «Афониада», подчеркнув, что каждый раз, когда он посещает гору Афон, он посещает и эту школу. Патриарх Варфоломей упомянул, что в «Афониаде» учатся студенты разных национальностей и рас, которые говорят на разных языках, и добавил:

«Это миниатюра нашего Вселенского Патриархата, которая включает в себя и под юрисдикцию которого подпадают все православные дети любого происхождения — от азиатских стран до самой Новой Зеландии, вплоть до Канады и Аргентины».

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Константинопольский Патриарх Варфоломей недоволен, что другие Поместные Церкви не слушаются Фанара
Находясь на Афоне, глава Константинопольского Патриархата заявил, что он стоит во главе Православия и его интересы простираются по всему миру....

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