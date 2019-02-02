Прибывший в Киев для сослужения с раскольниками игумен Ватопеда отец Ефрем госпитализирован с инфарктом…

Болью в сердцах многих верующих Русской Православной Церкви отозвалось сообщение греческих СМИ о том, что в составе Константинопольского Патриархата на интронизацию главы украинских раскольников Епифания отправился и хорошо известный в России и на Украине игумен афонского Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем (Куцу).

Отец Ефрем сопровождал в паломничестве по России Пояс Пресвятой Богородицы и неоднократно приезжал в Екатеринбург, где встречался с верующими и давал пастырские наставления. Многим полюбились его добрые и простые советы, а потому в России и на Украине с недоумением и горечью восприняли его согласие сослужить с украинскими раскольниками.

Ранее отец Ефрем заявлял, что украинский раскол можно исцелить только покаянием и возвращением раскольников в лоно канонической Церкви, обращает внимание СПЖ.

«Обращаюсь к украинскому народу и прошу, чтобы они держались канонической Православной Церкви, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий, — заявил архимандрит в 2015 году порталу Sobor.by. — И я с любовью вас прошу, чтобы мы стали членами канонической Церкви. И вся Святая гора принимает и признает только каноническую Украинскую Церковь во главе с Митрополитом Онуфрием».

Об украинском расколе архимандрит Ефрем в 2017 году сказал следующее: «Тот, кто ушел в раскол, он должен понять — он уже вне лона Церкви. Мы тут, на Святой горе Афон, очень скорбим из-за украинского раскола, который совершил Филарет. Поэтому мы просим всех наших братьев, которые ушли из канонической Церкви, обращаемся, просим, чтобы они вернулись в лоно Православной канонической Церкви».

И вот отец Ефрем прибыл 1 февраля 2019 года в Киев на интронизацию главы «ПЦУ» ставленника того самого Филарета Денисенко Епифания. Однако, Господь не попустил ему сослужить вместе с раскольниками. Практически сразу по прибытии в «Матерь городов Русских» игумен Ватопеда был срочно госпитализирован с сердечным приступом, сообщает греческое агентство «Ромфея».

Сколько отец Ефрем пробудет в больнице, врачи сказать не берутся, но то, что он пропустит интронизацию Епифания — это точно.

По данным СПЖ, ранее игумен Ватопеда уже переживал инфаркты, кроме того ему делали операцию стенирования сердца.

Многие верующие Украинской Православной Церкви восприняли это событием как особое знамение Божие и грозное предупреждение тем, кто поддерживает раскольников.

Болью в сердцах верующих УПЦ отозвалось решение отца Ефрема прибыть в Киев, болью в сердце поразил его Господь сразу по прибытии. Как в этом не увидеть знамение?

Русская линия