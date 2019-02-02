Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Власти Греции и Кипра признали переименование Македонии. В Европе появится специальная компания для торговли с попавшим под американские санкции Ираном. Евросоюз и Британия никак не могут оформить свой развод. Митрополит Калавритский Амвросий получил 7 месяцев лишения свободы условно за высказывания против греческих содомитов

Протесты значительной части греческого населения и представителей Элладской Православной Церкви против Преспанского соглашения о переименовании Македонии в Северную Македонию не возымели никакого действия, и парламент Греции ратифицировал это соглашения, поставив окончательную точку в этом споре.

Характерно, что власти Кипра также признали это переименование. Так, глава Кипра Никос Анастасиадис поздравил премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с тем, что тот прекратил 28-летний спор между странами-соседями.

После переговоров с главой греческого правительства в Никосии Анастасиадис заявил, что надеется на укрепление безопасности и расширение экономического сотрудничества в регионе благодаря сделке между Грецией и Македонией.

Теперь Афины официально прекратят препятствовать принятию бывшей югославской республики в НАТО и ЕС, и Македония, скорее всего, будет быстро принята в эти организации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже поприветствовал ратификацию Преспанского соглашения. «Я с нетерпением жду, когда будущая Республика Северная Македония вступит в НАТО», — заявил Столтенберг в «Твиттере».

Вслед за вступлением в НАТО и ЕС власти Македонии, скорее всего, поставят вопрос о признании раскольнической Македонской православной церкви, которая откололась от Сербской Православной Церкви. Данный факт станет ещё одним вызовом для мирового Православия, которое и без того оказалось в глубоком кризисе из-за действий Фанара на Украине.





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Европейские страны не собираются прислушиваться к мнению Вашингтона в вопросе иранской ядерной программы, и намерены создать единую целевую компанию, через которую вопреки антииранским санкциям будут идти сделки европейских и иранских фирм.

Предполагается, что уже сегодня на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Бухаресте будет объявлено о создании агентства, через которое будут осуществляться расчеты за сделки между европейскими и иранскими компаниями, если частные банки, опасаясь штрафных мер США, откажутся их проводить.

Целевая компания со штаб-квартирой в Париже будет действовать как посредническое бюро. Так, Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Деньги за них это бюро будет направлять не в иранские банки, а европейским компаниям, которые продают в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие. При этом целевая компания не в состоянии оградить европейские компании от санкций США. Поэтому её использование будет интересно лишь тем фирмам в Европе, которые нацелены на работу с Ираном и не опасаются исключения от доступа к американскому рынку.

Таким образом европейские страны пытаются спасти соглашение с Ираном по его ядерной программе. В мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп объяснил своё решение тем, что соглашение с Ираном не принесло мира на Ближнем Востоке, и обвинил Тегеран в продолжении попыток создать ядерное оружие.

Европейские страны в свою очередь указывают, что Иран до сих пор выполнял все условия соглашения, что было подтверждено уже 13 раз по итогам проверок Международным агентством по атомной энергии.

Власти России и Китая придерживаются в этом вопросе точки зрения своих европейских коллег и готовы участвовать в создании механизмов по обходу американских санкций против Ирана, что означает, что США остались в вопросе иранской ядерной программы в полной изоляции.





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Английский парламент остался недоволен условиями соглашения Еврокомиссии и главы правительства Англии Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС и отказался утвердить этот документ. Вслед за этим английские парламентарии предложили еврочиновникам начать новые переговоры, чтобы изменить документ в пользу Англии. Однако, председатель Европейского совета Дональд Туск на минувшей неделе категорический отверг подобные предложения.

По словам Туска, договор о «Брекзите» согласован с 27 оставшимися в ЕС государствами, и менять теперь его никто не будет.

«Договор о „Брекзите“ является и остается лучшим и единственным способом обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Европейского Союза. „Бэкстоп“ (механизм, на котором настоял Евросоюз, чтобы избежать возобновления таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и британской провинцией Северная Ирландия — Ред.) также является частью договора, а сам договор не предполагает пересмотра», — заявил представитель Туска.

Англичан в первую очередь не устраивает, как прописан в договоре вопрос о границе Англии с Ирландией. Большинство парламентариев выступают против механизма «бэкстопа», который должен начать действовать в случае, если Лондону и Брюсселю к концу 2020 года не удастся выработать новое соглашение о торговле. Он предусматривает оставление без таможенного контроля границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по «Брекзиту» были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран Евросоюза одобрили соглашение. Однако нижняя палата британского парламента (Палата общин) 15 января отклонила разработанное соглашение, чем завела ситуацию в полный тупик.





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Печально, но православная Греция быстрыми шагами идёт в сторону безбожного государства, где высказывания православных епископов на тему греха и обличение порока могут преследоваться по закону за «экстремизм».

Так, митрополит Калавритский Амвросий, который год назад благословил в знак печали бить в церковные колокола в связи с принятием парламентом страны закона «о гендерной идентичности», стал первой жертвой этого закона.

28 января 2019 года митрополит Амвросий был приговорён судом к 7 месяцам лишения свободы условно за свои высказывания против содомского греха и обличения половых извращенцев.

На скамье подсудимых архипастырь оказался после того, как в суд поступило обращение с жалобой на его заметку о гомосексуалистах, где он осуждал однополые отношения и призывал противостоять им.

В своём блоге митрополит Амвросий, комментируя принятый закон о сожительстве гомосексуалистов, среди прочего, писал: «где вы их увидите, плюйте в них», «не стоит беспокоиться о них» и использовал множество эпитетов, называя содомию грехом и отклонением от Божиих законов.

В связи с этим митрополита Амвросия обвиняли в нарушении 12 статей закона, а именно в «публичном подстрекательстве к насилию или ненависти и злоупотреблении церковными ценностями».

Митрополит Калавритский Амвросий в ответ указывал, что он борется не с теми, кто страдает от этого греха, а с теми, кто навязывает этот порок обществу. «Бог создал мужчину и женщину, а не аномалию. Я сражаюсь с теми, кто против Бога. Гомосексуалисты — наши братья и сестры, но не дети Божьи», — заявлял архипастырь.

По его словам, закон о сожительстве гомосексуалистов, принятый государством, нарушает христианские нормы и идёт в разрез с православной верой.

В суде владыка указывал на агрессивность половых извращенцев, которые обязательно выставляют свой порок напоказ и требуют, чтобы окружающие этому радовались. Но православное общество не должно терпеть такого поведения и обязано дать отпор, заявил митрополит Амвросий.

Первоначально суд оправдал владыку, но прокуратура подала апелляцию и добилась осуждения архипастыря.

Русская линия