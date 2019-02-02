Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2019

В Госдуме появится рабочая группа, которая обсудит целесообразность выведения абортов из системы ОМС. Анна Кузнецова предложила создать программу созидательного контента для детей и подростков. Мосгордума приняла закон против распространения курения вейпов. В Симбирске почтили память генерала Владимира Каппеля
Обзор внутриполитических событий в нашей стране за минувшую неделю…

Святейший Патриарх Московский Кирилл в Госдуме РФПредстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл на прошлой неделе вновь призвал депутатов Государственной Думы России вывести аборты из системы ОМС и прекратить их государственное финансирование за счёт налогоплательщиков.

«Церковь не устаёт свидетельствовать о негативных последствиях доступности абортов. Я об этом уже говорил и, наверное, буду говорить об этом до скончания своих дней», — заявил Его Святейшество, обращаясь к депутатам 30 января в рамках Рождественской парламентской встречи в Госдуме.

«Вынужден сказать, что законодательные изменения в этом вопросе не произошли. До сих пор налогоплательщик платит за то, что медицинской помощью не является и являться не может, за то, чтобы бесплатно избавиться от нежелательного ребёнка», — сказал Патриарх Кирилл, обратив внимание на недопустимость такого положения дел.

Обращаясь к депутатам, он напомнил, что общественная дискуссия на эту тему продолжается, и сегодня уже есть варианты решения, которые позволили бы признать право на жизнь за нерожденным ребёнком и вывести аборты, совершаемые не по медицинским показаниям, из системы обязательного медицинского страхования.

Помимо этого, Патриарх Кирилл выступил категорический против возвращения рекламы алкоголя в России.

«В публичном пространстве активно обсуждается проблема рекламы алкоголя. Очевидно, что реклама алкогольной продукции не имеет никакой иной цели, кроме обогащения производителей алкоголя, их борьбы за рынки сбыта и за рост потребления спиртосодержащих напитков нашими соотечественниками», — заявил Его Святейшество.

По словам Патриарха, это понятно и закономерно с точки зрения коммерческих интересов бизнеса. Однако рост потребления алкоголя — это «потенциально больше разрушенных семей, это преступления, совершенные в состоянии опьянения, это преждевременные смерти и страдания людей».

В связи с этим он призвал Госдуму «остановить продвижение этой безнравственной инициативы».

В ответ на обращение Патриарха депутаты решили создать рабочую группу для обсуждения предложений Предстоятеля Русской Православной Церкви. «Давайте создадим рабочую группу, которая бы включала в себя все политические фракции, представителей профильных комитетов. С тем, чтобы в рамках этой рабочей группы мы могли бы изучить и дать оценку ряду законодательных инициатив. Это в том числе законодательная инициатива, которая имеет отношение к вопросам финансирования за счёт средств федерального Фонда обязательного медицинского страхования абортов. Тема звучала», — сказал спикер Вячеслав Володин.

Возглавить рабочую группу предложено вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.

Как сказал председатель Госдумы, в рабочей группе все вопросы будут обсуждаться с участием экспертного сообщества и представителей правительства. Он выразил надежду, что в итоге удастся выйти на решения, «которые будут служить интересам нашей страны и наших граждан».

Таким образом, есть надежда, что российские власти всё же откажутся от финансирования абортов.


+ + +

Анна КузнецоваУполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила с инициативой создания программы по развитию детского контента, в частности на ТВ и в Интернете. По ее словам, это сможет помочь снизить долю преступлений с участием несовершеннолетних, которая в последние годы наметила тенденцию к росту.

«Несмотря на общее снижение числа преступлений в отношении детей и с участием несовершеннолетних, мы видим некое омоложение преступности. Мы предлагаем создать программу по развитию созидательного детского контента», — заявила в четверг журналистам Кузнецова.

По ее мнению, данная программа должна включать в себя координацию всех ведомственных предложений, в частности представителей Минкультуры, Минспорта и Минпросвещения. Она добавила, что, по данным ряда исследовательских организаций, подростковый контент в России практически отсутствует.

«Программа должна включать в себя целых комплекс мероприятий: это не только медиаплощадки, передачи, фильмы, телевидение, журналы, группы в соцсетях, это ещё реальная активность. У нас сегодня на 7% идёт снижение числа детей, которые задействованы в дополнительном бесплатном образовании, но рост идёт по платным кружкам, то есть потребность у детей есть», — подчеркнула Кузнецова.

Как пояснила правозащитница, данное предложение пока не направлено в профильные министерства и ведомства, но поднимать этот вопрос необходимо.


+ + +

Курение электронных сигаретМосгордума приняла в целом закон, вводящий в Москве штрафы за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих потребления табака (вейпов).

В соответствии с документом, столичный КоАП будет дополнен статьей, по которой штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления вейпов в размере от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей. За те же действия, совершённые родителями детей, — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Председательница комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, которая является автором законопроекта, сообщила, что аналогичный закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в вейпинг принят в Московской области в мае.

«Мы уже обращались с инициативой в Госдуму с принятием соответствующего закона, но по ряду причин принятие его не состоялось. За последние три года количество несовершеннолетних, курящих вейпы выросло в три раза, и сегодня у нас нет никаких возможностей предотвратить использование этих устройств», — сказала она.

«Восемь из десяти употребляющие эти устройства в дальнейшем становятся табакокурителями», — аргументировала необходимость принятия закона Стебенкова.

Очень сомнительно, что данная мера приведёт к каким-либо положительным результатам, ведь доказать указанное в законе правонарушение будет очень сложно. Тем не менее, принятие этого закона демонстрирует обществу, что власти озабочены положением дел в вопросе вейпинга и ищут пути, чтобы остановить рост популярности этой вредной привычки среди молодёжи.


+ + +

Мемориальная доска генералу В.О. Каппелю в Симбирске26 января 2019 года в городе Симбирске (ныне Ульяновск) почтили память героя Первой мировой войны, Георгиевского кавалера, офицера Русской Императорской армии, Белого генерала Владимира Оскаровича Каппеля, а вместе с ним и воинов Первого Волжского армейского корпуса.

Представители городской общественности возложили цветы к установленной несколько месяцев назад мемориальной доске в честь генерала и помолились об упокоении погибших воинов-симбирян.

Кроме того, после литии состоялось обсуждение проекта по восстановлению мемориальной доски симбирскому губернатору К.С. Старынкевичу, убитому революционером-террористом 21 сентября (по старому стилю) 1906 года.

По согласованию с Государем Императором Николаем II Пётр Столыпин направил Старынкевича для руководства Симбирской губернией в период обострения действий в регионе антиправительственных организаций социалистов-революционеров (эсеров), где он и был убит.

В 1906 году на месте гибели губернатора Старынкевича была установлена мемориальная доска, но после вооружённого захвата власти большевиками в 1917 году она была демонтирована.

Исполнителем террористического акта являлся молодой член партии социалистов-революционеров Валентин Рябиков, имя которого до сих пор носит улица в Засвияжском районе Симбирска.

Городская общественность намерена не только восстановить мемориальный знак русскому губернатору, но и поставить вопрос о возвращении улице, названной в честь его убийцы, её исторического названия.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Господь не допустил
Прибывший в Киев для сослужения с раскольниками игумен Ватопеда отец Ефрем госпитализирован с инфарктом...

Представители 11 Поместных Православных Церквей в ходе московских торжеств выразили свою поддержку канонической УПЦ. Священный Кинот Святой Горы Афон отказался признавать украинских раскольников. Фанар склоняет Кипрскую Православную Церковь признать «ПЦУ»
Обзор событий минувшей недели на постсоветском пространстве и в ближайшем приграничье России...

В Госдуме появится рабочая группа, которая обсудит целесообразность выведения абортов из системы ОМС. Анна Кузнецова предложила создать программу созидательного контента для детей и подростков. Мосгордума приняла закон против распространения курения вейпов. В Симбирске почтили память генерала Владимира Каппеля
Обзор внутриполитических событий в нашей стране за минувшую неделю...

Власти Греции и Кипра признали переименование Македонии. В Европе появится специальная компания для торговли с попавшим под американские санкции Ираном. Евросоюз и Британия никак не могут оформить свой развод. Митрополит Калавритский Амвросий получил 7 месяцев лишения свободы условно за высказывания против греческих содомитов
Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем великого русского ученого и общественного деятеля Д.И.Менделеева и видного деятеля монархического движения, педагога Н.Н.Родзевича...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика