В Госдуме появится рабочая группа, которая обсудит целесообразность выведения абортов из системы ОМС. Анна Кузнецова предложила создать программу созидательного контента для детей и подростков. Мосгордума приняла закон против распространения курения вейпов. В Симбирске почтили память генерала Владимира Каппеля

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл на прошлой неделе вновь призвал депутатов Государственной Думы России вывести аборты из системы ОМС и прекратить их государственное финансирование за счёт налогоплательщиков.

«Церковь не устаёт свидетельствовать о негативных последствиях доступности абортов. Я об этом уже говорил и, наверное, буду говорить об этом до скончания своих дней», — заявил Его Святейшество, обращаясь к депутатам 30 января в рамках Рождественской парламентской встречи в Госдуме.

«Вынужден сказать, что законодательные изменения в этом вопросе не произошли. До сих пор налогоплательщик платит за то, что медицинской помощью не является и являться не может, за то, чтобы бесплатно избавиться от нежелательного ребёнка», — сказал Патриарх Кирилл, обратив внимание на недопустимость такого положения дел.

Обращаясь к депутатам, он напомнил, что общественная дискуссия на эту тему продолжается, и сегодня уже есть варианты решения, которые позволили бы признать право на жизнь за нерожденным ребёнком и вывести аборты, совершаемые не по медицинским показаниям, из системы обязательного медицинского страхования.

Помимо этого, Патриарх Кирилл выступил категорический против возвращения рекламы алкоголя в России.

«В публичном пространстве активно обсуждается проблема рекламы алкоголя. Очевидно, что реклама алкогольной продукции не имеет никакой иной цели, кроме обогащения производителей алкоголя, их борьбы за рынки сбыта и за рост потребления спиртосодержащих напитков нашими соотечественниками», — заявил Его Святейшество.

По словам Патриарха, это понятно и закономерно с точки зрения коммерческих интересов бизнеса. Однако рост потребления алкоголя — это «потенциально больше разрушенных семей, это преступления, совершенные в состоянии опьянения, это преждевременные смерти и страдания людей».

В связи с этим он призвал Госдуму «остановить продвижение этой безнравственной инициативы».

В ответ на обращение Патриарха депутаты решили создать рабочую группу для обсуждения предложений Предстоятеля Русской Православной Церкви. «Давайте создадим рабочую группу, которая бы включала в себя все политические фракции, представителей профильных комитетов. С тем, чтобы в рамках этой рабочей группы мы могли бы изучить и дать оценку ряду законодательных инициатив. Это в том числе законодательная инициатива, которая имеет отношение к вопросам финансирования за счёт средств федерального Фонда обязательного медицинского страхования абортов. Тема звучала», — сказал спикер Вячеслав Володин.

Возглавить рабочую группу предложено вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.

Как сказал председатель Госдумы, в рабочей группе все вопросы будут обсуждаться с участием экспертного сообщества и представителей правительства. Он выразил надежду, что в итоге удастся выйти на решения, «которые будут служить интересам нашей страны и наших граждан».

Таким образом, есть надежда, что российские власти всё же откажутся от финансирования абортов.





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Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила с инициативой создания программы по развитию детского контента, в частности на ТВ и в Интернете. По ее словам, это сможет помочь снизить долю преступлений с участием несовершеннолетних, которая в последние годы наметила тенденцию к росту.

«Несмотря на общее снижение числа преступлений в отношении детей и с участием несовершеннолетних, мы видим некое омоложение преступности. Мы предлагаем создать программу по развитию созидательного детского контента», — заявила в четверг журналистам Кузнецова.

По ее мнению, данная программа должна включать в себя координацию всех ведомственных предложений, в частности представителей Минкультуры, Минспорта и Минпросвещения. Она добавила, что, по данным ряда исследовательских организаций, подростковый контент в России практически отсутствует.

«Программа должна включать в себя целых комплекс мероприятий: это не только медиаплощадки, передачи, фильмы, телевидение, журналы, группы в соцсетях, это ещё реальная активность. У нас сегодня на 7% идёт снижение числа детей, которые задействованы в дополнительном бесплатном образовании, но рост идёт по платным кружкам, то есть потребность у детей есть», — подчеркнула Кузнецова.

Как пояснила правозащитница, данное предложение пока не направлено в профильные министерства и ведомства, но поднимать этот вопрос необходимо.





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Мосгордума приняла в целом закон, вводящий в Москве штрафы за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих потребления табака (вейпов).

В соответствии с документом, столичный КоАП будет дополнен статьей, по которой штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления вейпов в размере от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей. За те же действия, совершённые родителями детей, — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Председательница комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, которая является автором законопроекта, сообщила, что аналогичный закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в вейпинг принят в Московской области в мае.

«Мы уже обращались с инициативой в Госдуму с принятием соответствующего закона, но по ряду причин принятие его не состоялось. За последние три года количество несовершеннолетних, курящих вейпы выросло в три раза, и сегодня у нас нет никаких возможностей предотвратить использование этих устройств», — сказала она.

«Восемь из десяти употребляющие эти устройства в дальнейшем становятся табакокурителями», — аргументировала необходимость принятия закона Стебенкова.

Очень сомнительно, что данная мера приведёт к каким-либо положительным результатам, ведь доказать указанное в законе правонарушение будет очень сложно. Тем не менее, принятие этого закона демонстрирует обществу, что власти озабочены положением дел в вопросе вейпинга и ищут пути, чтобы остановить рост популярности этой вредной привычки среди молодёжи.





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26 января 2019 года в городе Симбирске (ныне Ульяновск) почтили память героя Первой мировой войны, Георгиевского кавалера, офицера Русской Императорской армии, Белого генерала Владимира Оскаровича Каппеля, а вместе с ним и воинов Первого Волжского армейского корпуса.

Представители городской общественности возложили цветы к установленной несколько месяцев назад мемориальной доске в честь генерала и помолились об упокоении погибших воинов-симбирян.

Кроме того, после литии состоялось обсуждение проекта по восстановлению мемориальной доски симбирскому губернатору К.С. Старынкевичу, убитому революционером-террористом 21 сентября (по старому стилю) 1906 года.

По согласованию с Государем Императором Николаем II Пётр Столыпин направил Старынкевича для руководства Симбирской губернией в период обострения действий в регионе антиправительственных организаций социалистов-революционеров (эсеров), где он и был убит.

В 1906 году на месте гибели губернатора Старынкевича была установлена мемориальная доска, но после вооружённого захвата власти большевиками в 1917 году она была демонтирована.

Исполнителем террористического акта являлся молодой член партии социалистов-революционеров Валентин Рябиков, имя которого до сих пор носит улица в Засвияжском районе Симбирска.

Городская общественность намерена не только восстановить мемориальный знак русскому губернатору, но и поставить вопрос о возвращении улице, названной в честь его убийцы, её исторического названия.

Русская линия