Главным и наиболее важным событием для Украинской Православной Церкви и всего мирового Православия на минувшей неделе стали московские торжества в честь 10-летия избрания Святейшего Патриарха Кирилла на Патриарший престол, на которые собрались Предстоятели и высокие представители от большинства Поместных Православных Церквей.

Нынешние торжества были во многом омрачены теми событиями, которые в настоящее время происходят на Украине, где у канонической УПЦ власти и раскольники, получившие признание Фанара, отбирают храмы. Не удивительно, что на этом фоне Святейший Патриарх Кирилл рассказал делегациям Поместных Православных Церквей о трагических последствиях вмешательства Константинопольского Патриархата в церковную ситуацию на Украине.

Во встрече участвовали:

от Александрийской Православной Церкви — митрополит Триполийский Феофилакт, представитель Патриарха Александрийского при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Киринский Афанасий;

от Иерусалимской Православной Церкви — представитель Патриарха Иерусалимского при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Стефан (Диспиракис);

от Грузинской Православной Церкви — митрополит Горийский и Атенский Андрей, епископ Никорцминдский Вахтанг, протоиерей Кахабер Гоготишвили;

от Румынской Православной Церкви — митрополит Тырговиштский Нифон, протоиерей Адриан Гибану, священник Евгений Роготи.

от Болгарской Православной Церкви — митрополит Старозагорский Киприан, митрополит Видинский Даниил, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Феоктист (Димитров), архимандрит Анфим (Маноилов), священноэконом Цветан Иванов и протоиерей Живко Желев;

от Польской Православной Церкви — архиепископ Люблинский и Холмский Авель, протоиерей Георгий Лукашевич, диакон Андрей Давидзюк.

Таким образом, своих представителей в Москву на торжества не прислали лишь Константинопольская, Элладская, Кипрская и Албанская Православные Церкви, что говорит о том, кто в настоящее время склоняется в пользу Фанара в вопросе по Украине.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к собравшимся с приветственным словом. «Всякий раз, когда мы, представители Поместных Православных Церквей, собираемся вместе, появляется возможность не только вместе помолиться, что является, конечно, самым важным и центральным событием таких встреч, но и поговорить о делах, которые всех нас беспокоят, волнуют. Я хотел бы использовать эту нашу встречу, чтобы познакомить вас с тем, каково понимание Русской Православной Церкви относительно событий, происходящих, в том числе, в нашей православной семье», — отметил, в частности, Его Святейшество.

Патриарх особо упомянул о происходящих в церковной жизни Украины событиях, которые, подчеркнул он, выходят за пределы канонического поля, канонической традиции Православной Церкви. Как известно, Константинопольский Патриархат принял в общение без покаяния украинских раскольников, в том числе анафематствованного Русской Православной Церковью бывшего митрополита Филарета, а также не имеющих канонического рукоположения «иерархов» раскольнических образований. При этом, напомнил Святейший Владыка, «возникает очень сложная ситуация, когда принятые без покаяния раскольники объявляются каноническими, а каноническая Церковь фактически поставляется на место раскольников».

«Украина — это не периферия нашей Церкви. Мы называем Киев „матерью городов русских“, для нас Киев — то, чем для многих является Иерусалим. Оттуда началось русское православие, и ни при каких обстоятельствах мы не можем отказаться от этой исторической и духовной связи. На этой духовной связи зиждется единство всей нашей Поместной Церкви», — засвидетельствовал Святейший Патриарх Кирилл.

Он рассказал о том, что на Украине была предпринята попытка провести так называемый «объединительный собор», с тем чтобы легализовать избрание главы новой «объединенной церкви». Участие в этом собрании приняли только два из 90 канонических иерархов Украины. «Поэтому мы не признаем этот „собор“, считаем его решения ничтожными, то есть не имеющими никакой канонической силы, — подчеркнул Его Святейшество. — Но это деяние поставило каноническую Церковь в очень тяжелое положение. И поскольку раскол поддержан государственной властью, она сегодня борется против канонической Украинской Православной Церкви. Известен целый ряд случаев оказания давления на епископат, духовенство. На приходском уровне совершается физический захват храмов нашей Церкви».

«Другими словами, на территории Европы мы сегодня сталкиваемся с открытым гонением на каноническую Православную Церковь», — констатировал Патриарх Кирилл.

«Наша Церковь была вынуждена ответить на совершающиеся неканонические деяния, — отметил Святейший Владыка. — Набор средств у Православных Церквей в таком случае небольшой: единственным средством, которое как-то может вразумить и остановить тех, кто инициировал эту трагедию, является прекращение евхаристического общения. Поэтому мы с большой скорбью приняли решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским Патриархом по причине его прямого участия в легализации раскола на Украине».

Его Святейшество указал на то, что история с участием Константинополя в украинских делах ставит перед Поместными Православными Церквами целый ряд очень важных экклезиологических и канонических вопросов. «Что означает первенство в Православной Церкви? Мы всегда считали, что это первенство означает по существу концепцию „первого среди равных“, — сказал он. — Но если у первого среди равных обнаруживается готовность вторгаться в жизнь других Поместных Православных Церквей, не считаясь с их автокефальным статусом, то это означает нечто большее. Получается, что возникает концепция „первого без равных“. А это в каком-то смысле вызов для всех нас. Нам нужно, во-первых, это осмыслить, и я полагаю, что в какой-то момент мы должны найти возможность обсудить это новое развитие ситуации, которое, несомненно, может затронуть и затрагивает жизнь любой из Поместных Православных Церквей».

При этом Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил убеждение, что у вселенского Православия есть огромный духовный потенциал, который может и должен быть востребован сегодня: «Мы все являемся свидетелями дальнейшей радикальной секуляризации современного общества, вытеснения религиозной жизни за обочину общего цивилизационного движения. Это вызов огромной силы. Уверен, что у Православной Церкви есть возможность отвечать на вызовы, опираясь не только на двухтысячелетнюю мудрость, на силу нашего Предания, но и на ту силу, которую дает нам Сам Господь в совершении Божественной Евхаристии, ниспосылая Духа Своего Святого на всех нас. На этом убеждении основывается мой оптимистический взгляд в будущее. Я надеюсь, что все возникающие перед нами трудности, которые вызваны, не в последнюю очередь, влиянием на Православную Церковь внешних сил, будут преодолены. Верю в то, что тело Церкви Христовой останется единым. Это очень важно сегодня и для самого Православия, и для всего мира».

В ответ на это со стороны представителей Поместных Православных Церквей были озвучены поздравительные послания в адрес Святейшего Патриарха Кирилла.

При этом характерно, что в торжествах принял участие Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Именно владыка Онуфрий поздравил Его Святейшество от имени Священного Синода Русской Православной Церкви.

«Много за период десяти лет Вашего патриаршества было совершено Церковью. Вы приложили немало стараний и усилий для того, чтобы процветало духовная жизнь, чтобы сохранялось благочестие в сердцах и в жизни Ваших пасомих чад. И особые труды Вы прилагает для защиты единства Православия на земном шаре», — отметил Предстоятель Украинской Православной Церкви.

От имени Священного Синода РПЦ Блаженнейший владыка пожелал Патриарху Кириллу помощи Пресвятой Богородицы и святых первосвятителів Киевских, Московских и всея Руси в дальнейшем служении.

На память о годовщине Митрополит Онуфрий передал Святейшему владыке в дар от Синода большой богослужебный крест и набор панагий.

В этот же день, после завершения торжественного богослужения, в своём слове Блаженнейший Патриарх Антиохии и всего Востока Иоанн Х обратился с призывом ко всем Поместным Православным Церквям «поднять свой голос против беззакония Константинопольского Патриархата».





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28 января 2019 года состоялось внеочередное заседание Священного Кинота Святой горы Афон, на котором рассматривался «украинский вопрос» и требование Константинопольского Патриарха Варфоломея направить на интронизацию главы «ПЦУ» Епифания афонскую делегацию.

После состоявшегося обсуждения Священный Кинот принял решение ответить Патриарху отказом, так как подавляющее большинство афонских монастырей отказались признавать украинских раскольников и не собираются вступать в ними в евхаристическое общение.

По данным греческого агентства церковных новостей «Ромфея», из 20 представителей монастырей Святой Горы только 7 проголосовали за то, чтобы 3 февраля 2019 года в Киеве принять участие в интронизации Думенко.

Что это за монастыри и кто выступает против, а кто — за, не сообщалось.

Греческое агентство лишь передало, что данный отказ серьёзно обеспокоил Фанар. По всей видимости, именно с требованием Фанара направить афонскую делегацию в Киеве был связан недавний визит митрополита Галльского Эммануила на Святую Гору Афон.

Представитель Фанара, принимавший участие в соборе украинских раскольников, посетил монастырь Пантократор на Крещение Господне. Однако, действия Патриарха Варфоломея у подавляющего большинства афонских монахов поддержки не вызвали.

Сообщения об отказе Священного Кинота Святой Горы Афон удовлетворить требование Константинопольского Патриарха Варфоломея и направить в Киев на интронизацию главы «ПЦУ» Епифания официальную афонскую делегацию, наделали много шума в греческих СМИ.

Тем временем, директор Международного института афонского наследия в Украине Сергей Шумило в своём Facebook рассказал некоторые подробности заседания Кинота, из которых следует, что большинство монашествующих Святой Горы настроены крайне решительно.

Так, по данным Шумило, греческие и славянские монастыри Афона (греческие Филофей и Каракал, болгарский Зограф, сербский Хиландар) во время внеочередной сессии Священного Кинота Святой Горы заявили, что признаю́т единственным каноническим Предстоятелем УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и закроют свои ворота, если на Афон приедет глава «ПЦУ» Епифаний.

По словам Сергея Шумило «те, кто не поддерживают инициативы Константинопольского патриарха, объясняют свою позицию тем, что Томос об автокефалии был предоставлен не всей полноте Украинской Церкви, а только меньшей части, тогда как большая часть не участвует в этом».

Афонские монахи обеспокоены тем, что Фанар предоставил Томос УПЦ КП, объяснил он. И добавил, что участники сессии Священного Кинота предложили вынести украинский вопрос на всеправославное обсуждение предстоятелей Поместных Православных Церквей.

Сергей Шумило также сообщил, что только 5 (а не 7, как сообщалось ранее) из 20 антипросопов (представителей) афонских монастырей поддержали инициативу Константинопольского Патриарха Варфоломея отправить от Афона делегацию наблюдателей в Киев на интронизацию Думенко.

«Информация в СМИ про 7 монастырей не подтвердилась, — отметил директор Международного института афонского наследия. — В результате, обсудив этот вопрос, Священный Кинот Афона 28 января решил не направлять делегацию в Киев и не отправлять приветствий предстоятелю ПЦУ, и в дальнейшем воздерживаться от поддержки сторон церковного конфликта в Украине».

Среди афонских келиотов и отшельников многие заявляют о прекращении поминовения Патриарха Варфоломея, другие придерживаются позиции невмешательства, заключил Шумило.

В свою очередь, греческое агентство «Ромфея» сообщило, что Фанар решил включить в свою делегацию, отбывающую в Киев, двух игуменов афонских монастырей, которые поддержали признание украинских раскольников. В Киев отправились игумен Ватопеда отец Ефрем и Ксенофонта отец Алексий. Однако, по прибытии в Киев отец Ефрем попал в больницу с инфарктом, что было воспринято верующими УПЦ как очевидное знамение Божие.





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Предстоятель Кипрской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом в последние дни провёл крайне непростые для себя переговоры с прибывшим на Кипр представителем Фанара митрополитом Елпидофором, который настоятельно убеждал его признать «ПЦУ».

Ранее Блаженнейший Хризостом занимал по этому вопросу нейтральную позицию и говорил о готовности выступить посредником в споре Константинопольской и Русской Православных Церквей. Он также заявлял, что Украина, как и другие независимые государства, может просить об автокефальной Церкви, но единство Православия в таком случае важнее любой автокефалии.

После того, как Архиепископ Кипрский отказался принимать у себя представителей «ПЦУ», на Кипр направился посланник Фанара митрополит Елпидофор, но и он не смог добиться от Предстоятеля Кипрской Православной Церкви немедленного признания украинских раскольников.

Переговоры закончились тем, что владыка Хризостом заявил, что в будущем признание в принципе возможно, но когда это будущее наступит, он говорить отказался, сообщает «Ромфея».

Очевидно, что на Кипре будут оценивать, как будет развиваться ситуация на Украине в дальнейшем, и не развалится ли «ПЦУ» сама собой. Спешить признавать «новую церковь» киприоты точно не будут.

Русская линия