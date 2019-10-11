Русская линия
Сводка новостей от 11 октября 2019

В Германии стоят на своём
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что «Северный поток-2» будет построен…

Северный поток – 2 (пунктирная линия)Немецкие власти не собираются уступать давлению США в вопросе своей энергетической безопасности и продолжат жёстко защищать проект «Северный поток — 2». Об этом, в частности, свидетельствует заявление министра обороны Германии и председательницы Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сообщила, что запуск «Северного потока — 2» невозможно остановить, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

По её словам, этот проект важен для энергетической безопасности Германии и диверсификации поставок газа. При этом весьма характерно, что своё заявление немецкая представительница сделал в столице Латвии Риге, которая, как известно, выступает категорически против реализации этого проекта.

«Было бы нечестно создавать впечатление, как будто „Северный поток — 2“ можно ещё остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности», — без всяких обиняков сказала Аннегрет Крамп-Карренбауэр своим латвийским союзникам.

Она подчеркнула, что этот проект сложен, но отметила, что Россия зарекомендовала себя надежным партнёром, а потому «Северному потоку-2» быть. Очевидно, что если бы не столь принципиальная позиция по этому вопросу немецких властей, то данный проект уже давно бы был свёрнут, как в своё время был свёрнут «Южный поток».

Русская линия

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В Германии стоят на своём
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что «Северный поток-2» будет построен...

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