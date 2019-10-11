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Сводка новостей от 11 октября 2019

Митрополит Керкирский Нектарий: По Украине сначала должны высказаться более старшие по диптихам Поместные Церкви
Греческий иерарх призвал отложить рассмотрение украинского церковного вопроса…

Митрополит Керкирский Нектарий11 октября 2019 года иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Керкирский Нектарий призвал епископов Элладской Церкви не спешить принимать решения относительно признания или непризнания «ПЦУ», а попытаться выступить посредниками между Москвой и Константинополем, сообщает сайт ОВЦС УПЦ со ссылкой на греческое агентство церковных новостей «Ромфея».

«Не считаю целесообразным время для принятия решения по такому сложному вопросу. Геополитические условия в данном регионе являются неспокойными, поэтому в результате любое решение вызовет трудности в нашем Отечестве. Считаю, что должно быть отложено принятие этого решения», — заявил архипастырь.

Кроме того, митрополит Нектарий указал, что Элладской Православной Церкви не стоит бежать впереди других Поместных Церквей — первыми на эту непростую тему должны высказаться те Поместные Православные Церкви, которые старше диптихом.

«Было бы сообразным, чтобы мы, как Элладская Церковь, сделали попытку быть посредником для того, чтобы начался диалог между Вселенским Патриархатом и Русской Православной Церковью по этому вопросу», — подытожил владыка.

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Митрополит Керкирский Нектарий: По Украине сначала должны высказаться более старшие по диптихам Поместные Церкви
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