Украинская Православная Церковь сделала всё, что от неё зависит, чтобы рассказать православному миру, что на самом деле происходит на Украине, отметил заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в эфире «Першого козацького» в канун внеочередного Архиерейского Собора Элладской Православной Церкви по вопросу признания «ПЦУ», сообщает СПЖ.

«Мы как Церковь сделали всё, чтобы рассказать о нашей ситуации, и у нас были контакты — и письменные, и личные — с иерархами Элладской Церкви, — сказал священнослужитель. — Блаженнейший Митрополит Онуфрий писал в Синод письма, и их там зачитывали, поэтому иерархия Элладской Церкви сейчас знает всё, что ей необходимо знать для того, чтобы принять или не принять решение. Тут такой принцип: ты делай то, что от тебя зависит, всё остальное — на волю Божию».

По мнению отца Николая, какое бы решение ни принял в грядущую субботу Архиерейский Собор Элладской Церкви, это будет на совести греческих иерархов, и они будут отвечать за своё решение на Страшному Суде. Для верующих же УПЦ это ничего не изменит, хотя многие сейчас по этому поводу очень волнуются и переживают.

Признание ПЦУ ничего не даст, «потому что признать — значит изменить своё отношение. Т. е. тот, кого признают, остаётся таким, какой он есть, а меняюсь я, именно я меняю свое положение. Мы же говорим, что должны измениться те, которые отошли от Церкви, откололись от неё», — заявил священник.

«Наш Блаженнейший Онуфрий часто говорит, что не я должен менять Церковь, а я сам должен меняться, Церковь должна быть неизменна. Ну, признают в субботу — и что на другой день? Ничего. Это как больной приходит менять врача: ты измени своё отношение, напиши, что я здоров. Ну, так извини, ты пройди курс лечения, и я напишу, не проблема. То же самое и здесь: не меняйте врача, изменитесь сами», — пояснил отец Николай.

Тем не менее, добавил он, все эти трагические и сложные события позволили узнать о множестве прекрасных владык и священников, которых на Украине раньше не знали: «На днях выступил с обращением к Священному Синоду митрополит Новосмирнский Симеон, который сказал, что нельзя признавать ПЦУ, потому что мы сами себя скомпрометируем, а патриарх Варфоломей не является безошибочным, — напомнил отец Николай. — Мы знаем об открытом письме клириков, духовенства и мирян Элладской Церкви в адрес иерархии, которое сначала подписали 179 человек, а по состоянию на сегодняшний день набралось 2414 подписей, и они были переданы в Синод. Т. е. видно, что изнутри самой Церкви идет оппозиция возможному признанию ПЦУ. Знаем о заявлении клириков, которые приезжали сюда, сослужили с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием и отсюда сделали воззвание к архиереям Элладской Церкви. Потому что увидели, какая это Церковь, как она страдает».

«Это приятно, что совесть христианская бдит, что люди защищают каноничность Церкви. Ведь, казалось бы, Греция далеко, а они переживают за нас, волнуются за чистоту веры и отстаивают канонические принципы Церкви. И это в данной трагичной ситуации прекрасно», — подчеркнул священнослужитель.

Он напомнил, что большинство Поместных Православных Церквей достаточно однозначны в своей позиции в отношении ПЦУ.

«Сербская, например, заявила, что никогда не признает „ПЦУ“. Антиохийская Церковь — то же самое. Часть Церквей высказалась уже давно, часть пока молчит. Но поверьте, и в Элладской Православной Церкви большая часть именно церковных людей поддерживает УПЦ. Они понимают, что всё то, что произошло — это неправильно», — добавил замглавы ОВЦС УПЦ.

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