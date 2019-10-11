|Сводка новостей от 11 октября 2019
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Советские чиновники Воскресение Христово не празднуют
Умер Алексей Архипович Леонов
Протоиерей Николай Данилевич: УПЦ сделала всё, что могла. Мы подробно информировали греческих архиереев, что на самом деле происходит на Украине
Митрополит Керкирский Нектарий: По Украине сначала должны высказаться более старшие по диптихам Поместные Церкви
В Германии стоят на своём
Этот день в Русской истории
В Донской митрополии представители 15 епархий прошли стажировку в ресурсном центре по церковному и социальному служению
В Москве проходит международная конференция, посвященная 500-летию Новодевичьего монастыря
Более 300 тыс. верующих посетили икону «Спас Нерукотворный» в Центральном военном округе
Курская духовная семинария начала издавать новый научно-богословский журнал «Seminarium»