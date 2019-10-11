Семья итальянца Анжело Станишиа передала в дар Криворожской епархии Украинской Православной Церкви частицу мощей святителя Иоанна Златоуста. Святыня привезена из Рима 10 октября 2019 года, сообщает «Православная жизнь».

В епархиальное управление ковчежец с мощами доставила супруга г-на Анжело Елена. После благоговейного поклонения мощам, митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем поблагодарил госпожу Елену и ее благочестивую семью за их бесценный дар, который послужит на духовную пользу многим верующим христианам.

12 октября частица мощей святителя Иоанна Златоуста будет принесена в Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Кривого Рога. Встреча святыни в 16.00, перед началом всенощного бдения.

Святитель Иоанн Златоуст (V в.) — богослов, один из трех Вселенских святителей и учителей, автор чина Литургии. Получил блестящее образование благодаря матери Анфусе, после ее смерти стал монахом. Четыре года жил в пустыне, строгой аскетической жизнью подорвал свое здоровье. Вернувшись в Антиохию, принял священный сан; проповедовал, писал богословские сочинения. За прекрасные проповеди получил от паствы именование «Златоуст». В 397 году стал архиепископом Константинопольским, из-за конфликта с императорским двором был изгнан в Армению, потом в Абхазию. Обессиленный болезнями и жестоким отношением стражей скончался по дороге в Питиус (Пицунду) 14 сентября 407 года. Память 26 ноября (по н.ст.).

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