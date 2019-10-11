Русская линия
Сводка новостей от 11 октября 2019

Итальянская семья подарила Криворожской епархии УПЦ частицу мощей свт. Иоанна Златоуста

Семья итальянца Анжело Станишиа передала в дар Криворожской епархии Украинской Православной Церкви частицу мощей святителя Иоанна Златоуста. Святыня привезена из Рима 10 октября 2019 года, сообщает «Православная жизнь».

В епархиальное управление ковчежец с мощами доставила супруга г-на Анжело Елена. После благоговейного поклонения мощам, митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем поблагодарил госпожу Елену и ее благочестивую семью за их бесценный дар, который послужит на духовную пользу многим верующим христианам.

12 октября частица мощей святителя Иоанна Златоуста будет принесена в Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Кривого Рога. Встреча святыни в 16.00, перед началом всенощного бдения.

Святитель Иоанн Златоуст (V в.) — богослов, один из трех Вселенских святителей и учителей, автор чина Литургии. Получил блестящее образование благодаря матери Анфусе, после ее смерти стал монахом. Четыре года жил в пустыне, строгой аскетической жизнью подорвал свое здоровье. Вернувшись в Антиохию, принял священный сан; проповедовал, писал богословские сочинения. За прекрасные проповеди получил от паствы именование «Златоуст». В 397 году стал архиепископом Константинопольским, из-за конфликта с императорским двором был изгнан в Армению, потом в Абхазию. Обессиленный болезнями и жестоким отношением стражей скончался по дороге в Питиус (Пицунду) 14 сентября 407 года. Память 26 ноября (по н.ст.).

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Советские чиновники Воскресение Христово не празднуют
Комитет Госдумы по труду и комитет Совета Федерации по социальной политике отклонили законопроект о праздничном дне в Светлый Понедельник...

Умер Алексей Архипович Леонов
Первый космонавт, вышедший в открытый космос, в последние годы был президентом Скобелевского комитета и очень многое сделал для прославления Белого генерала...

Протоиерей Николай Данилевич: УПЦ сделала всё, что могла. Мы подробно информировали греческих архиереев, что на самом деле происходит на Украине
В Элладской Православной Церкви знают всё, что им необходимо знать, для принятия решения о признании или непризнании «ПЦУ», заявил представитель канонической УПЦ...

Митрополит Керкирский Нектарий: По Украине сначала должны высказаться более старшие по диптихам Поместные Церкви
Греческий иерарх призвал отложить рассмотрение украинского церковного вопроса...

В Германии стоят на своём
Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что «Северный поток-2» будет построен...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русского композитора Д.С.Бортнянского, русского поэта А.К.Толстого и одного из вождей монархического движения В.А.Грингмута...

В Донской митрополии представители 15 епархий прошли стажировку в ресурсном центре по церковному и социальному служению

В Москве проходит международная конференция, посвященная 500-летию Новодевичьего монастыря

Более 300 тыс. верующих посетили икону «Спас Нерукотворный» в Центральном военном округе

Курская духовная семинария начала издавать новый научно-богословский журнал «Seminarium»

Итальянская семья подарила Криворожской епархии УПЦ частицу мощей свт. Иоанна Златоуста
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика