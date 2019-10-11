Государственная Дума под надуманным предлогом отклонила в четверг в первом чтении законопроект об установлении в России дополнительного выходного — Светлого пасхального понедельника. Законопроект был внесён в Госдуму депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым в 2017 году, сообщает РИА Новости.

«По данным экспертов, большая часть населения Российской Федерации (по социологическим опросам до 85%) отмечает православный религиозный праздник Воскресения Христова (Пасхи). Установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и ещё одним подтверждением государством и обществом признания особой роли Православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ответственный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал инициативу ЛДПР отклонить. Комитет в своём заключении, в частности, отмечает, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, а значит, введение нового нерабочего праздничного дня повлечет дополнительную финансовую нагрузку на работодателей.

Кроме того, комитет Совета Федерации по социальной политике не поддержал концепцию представленного законопроекта, отметив, что «внесение предлагаемых законопроектом изменений может повлечь возникновение напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений граждан».

Что поделать, если в комитетах Госдумы и Совета Федерации до сих пор сидят советские чиновники, которые никогда в своей жизни Воскресенье Христово, похоже, не праздновали. Для них праздником являются установленные в советские годы 1 мая, 8 марта и 23 февраля, но не Пасха Христова. Ожидать от таких людей, что они проявят уважение к верующим, не приходится. Слава Богу, что они ещё не запрещают нам ходить на богослужения и не взрывают храмы, как это происходило во времена СССР.

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