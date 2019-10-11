В Донской митрополии представители 15 епархий прошли стажировку в ресурсном центре по церковному и социальному служению

7−8 октября 2019 года в Шахтинской епархии прошла стажировка ресурсного центра по церковному социальному служению для сотрудников епархиальных отделов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по направлению «Защита семьи, отцовства, материнства и детства. Защита жизни не родившихся детей», сообщает сайт Шахтинской епархии.

Мероприятие было организовано отделами по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской и Шахтинской епархий при участии Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Стажировка прошла в рамках реализации проекта ресурсного центра по церковной благотворительности и социальному служению для епархий ЮФО и СКФО при поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2018−2019».

Главная цель стажировки — обмен опытом церковного социального служения по направлению «Защита семьи, отцовства, материнства и детства. Защита жизни не родившихся детей». Первоочередная задача организаторов — ознакомить руководителей, сотрудников социальных отделов с опытом организации церковных учреждений, взаимодействия с государственными структурами и предпринимательским сообществом по данному направлению социального служения.

На стажировку прибыли представители Астраханской, Волгоградской, Волгодонской, Ейской, Екатеринодарской, Калачевской, Майкопской, Салаватской, Новороссийской, Пятигорской, Ростовской, Симферопольской, Ставропольской, Урюпинской и Шахтинской епархий.

Приветствие участникам мероприятия направил епископ Шахтинский и Миллеровский Симон.

Первые мероприятия стажировки прошли на одной из главных площадок по социальной работе в Шахтинской епархии — Пятницком архиерейском подворье станицы Манычской (Багаевский район Ростовской области), где расположен епархиальный приют для детей «Святая Параскева». Это первый и пока единственный в Ростовской области детский епархиальный приют, где воспитываются дети из кризисных семей. Подворье также является одной из площадок реализации епархиальной программы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Город ангелов».

После общей молитвы на подворье прошел семинар «Создание церковных детских учреждений. Межведомственное взаимодействие с государственными учреждениями в вопросах профилактики социального сиротства по опыту создания и функционирования детского приюта „Святая Параскева“». Модератором образовательного блока стажировки выступил председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Шахтинской епархии, директор АНО «Комплексный центр социальных инициатив имени святого праведного Иоанна Кронштадтского», к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой «Православная культура и теология» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал Донского государственного технического университета в г. Шахты) иерей Владислав Касьянов.

Об опыте организации детского приюта рассказал председатель молодежного отдела Шахтинской епархии, руководитель епархиального детского приюта «Святая Параскева», настоятель подворья протоиерей Александр Маликов.

Главный специалист органа опеки и попечительства администрации Багаевского района С.А. Кубанкина выступила с сообщением на тему межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики социального сиротства.

Доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой «Социальные технологии» Ростовского государственного университета путей сообщения, сотрудник епархиального проекта «Город ангелов» Е.В. Ежак выступила с докладом «Комплексный подход в работе священников и специалистов психолого-педагогического направления с детьми с ОВЗ и их родителями». В ходе семинара также рассматривались вопросы медико-психолого-педагогического сопровождения и духовной поддержки детей с ОВЗ и их родителей.

После выступлений докладчиков и обсуждения протоиерей Александр Маликов провел ознакомительную экскурсию по детскому приюту и храму.

Программа продолжилась в городе Каменск-Шахтинском Ростовской области, где представители епархий ознакомились с работой кризисного центра «Дом для мамы», приютом для беременных и их подразделениями — гуманитарным складом, учебной группой швейного цеха, благотворительной столовой и парикмахерской.

Итоги первого дня стажировки подвели на семинаре, посвященном практическим вопросам развития социального служения. Со вступительным словом, посвященным опыту взаимодействия с органами местного самоуправления, учреждениями здравоохранения и общественными организациями при организации социального служения на епархиальном уровне, выступил иерей Владислав Касьянов.

С докладом «Опыт создания комплексного реабилитационного пространства, обеспечивающего оптимальные условия для социальной адаптации семей, имеющих детей с особыми потребностями» выступили социальный педагог, куратор шахтинского клуба «Вместе» Г. И. Бубенина и председатель попечительского совета РЦ «Добродея» г. Шахты М.А. Бахтина.

О деятельности АНО «Центр имени святого Иоанна Кронштадтского» по защите материнства и детства, утверждения семейных ценностей рассказала ведущий психолог Центра, помощник руководителя социального отдела Шахтинской епархии А.Н. Алдошина. В своем докладе она коснулась вопросов законодательной базы РФ по организации доабортного консультирования в женских консультациях, психологической технологии работы в консультации, основных требованиях к специалисту и комплексного социального сопровождении кризисных семей. Психолог Центра О.В. Гаврикова выступила с сообщением на тему «Опыт организации социальной реабилитации подопечных кризисного центра „Дом для мамы“ и приюта для беременных».

Заключительный второй день стажировки начался с Божественной литургии в храме преподобного Сергия Радонежского хутора Старая Станица Каменского района Ростовской области.

Богослужение совершили: секретарь коллегии по социальному служению Донской митрополии, руководитель ресурсного центра по церковному социальному служению для епархий ЮФО и СКФО, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской епархии иерей Евгений Осяк; настоятель храма преподобного Сергия Радонежского иерей Владислав Касьянов; духовник противоабортного движения «За жизнь» в Республике Крым, настоятель храма иконы Божией Матери Целительница г. Симферополя при Детской республиканской больнице протоиерей Николай Мищук; председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ейской епархии протоиерей Николай Чмеленко; координатор по защите материнства и детства отдела социального служения и церковной благотворительности Волгоградской епархии иерей Алексий Суханов; руководитель комиссии по вопросам семьи и защиты материнства Майкопской епархии иерей Максим Гончаров; руководитель комиссии по вопросам семьи и защиты материнства Новороссийской епархии иерей Андрей Пашин; руководитель приюта «Дом мамы Мария» при епархиальном управлении Урюпинской епархии, помощник благочинного по социальному и больничному служению иерей Рустик Бизин; клирик храма преподобного Сергия Радонежского иерей Виктор Литвинов; клирики Покровского храма г. Каменск-Шахтинского иерей Александр Шляхетский, иерей Владимир Щербаков, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы станицы Калитвенской Каменского района иерей Игорь Лосев, клирик храма великомученицы Екатерины г. Красный Сулин Красносулинского района Ростовской области иерей Георгий Кофанов.

В храме присутствовали глава администрации Каменского района Владимир Шевченко, участники стажировки, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья — подопечные епархиального проекта «Город ангелов», реабилитационного центра г. Шахты «Добродея», прихожане Сергиевского храма.

По окончании богослужения на подворье храма состоялся концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Каменск-Шахтинского.

Иерей Владислав Касьянов рассказал участникам стажировки о реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенном на храмовой территории.

Программа стажировки продолжилась круглым столом, в ходе которого иерей Владислав Касьянов рассказал собравшимся о проекте «Город ангелов». В рамках этого проекта ведется работа, направленная на улучшение психологического состояния родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудник православной службы помощи «Милосердие-на-Дону» Г. И. Кочура выступила с докладом «Опыт создания и функционирования „Приюта для мам имени Царицы-мученицы Александры“. Противоабортное консультирование».

О работе епархиального кризисного центра «Дом для мамы» Пятигорской епархии рассказала его директор Л.Г. Рубец.

Генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Центр помощи семье и детям Ярослава» М.С. Дугина поделилась опытом создания приюта для кризисных беременных и женщин с детьми, рассказала о способах привлечения финансирования социальных проектов.

После обсуждения докладов были подведены итоги двухдневной стажировки, участникам были выданы сертификаты.

В завершение программы для гостей была организована экскурсия по ландшафтному парку «Лога», где расположены храм преподобного Сергия и реабилитационный центр для детей с ОВЗ.

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