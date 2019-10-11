Первый космонавт, вышедший в открытый космос, в последние годы был президентом Скобелевского комитета и очень многое сделал для прославления Белого генерала…

11 октября 2019 года после продолжительной болезни на 86-м году в Москве скончался президент Скобелевского комитета, прославленный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов — первый, вышедший в открытый космос, и первый, совершивший стыковку пилотируемых космических кораблей с несовместимыми системами жизнеобеспечения, сообщает РИА Новости.

В связи с этим Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свои соболезнования родным и близким Алексея Архиповича.

«Из жизни ушёл человек, ещё в середине XX века ставший легендой. Осуществленный им первый в истории выход в открытый космос является одним из важнейших событий минувшего столетия и выдающимся достижением отечественной науки и техники. Большой вклад Алексей Архипович внёс в подготовку последующих поколений космонавтов, передавая им свои знания и бесценный опыт, — говорится в Патриаршем послании.

Почивший был верующим православным христианином, принимал активное участие в делах благотворительности. Именно его трудами недалеко от места гибели Ю.А. Гагарина был восстановлен старинный храм.

Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного раба Своего Алексия во обителях небесных и сотворит ему вечную память".

К этому стоит добавить, что Алексей Леонов многие годы был бессменным президентом Скобелевского комитета и очень многое сделал для прославления генерала Скобелева. Его трудами и стараниями в Москве, в частности, удалось установить памятник Белому генералу. Мечтал Алексей Архипович, чтобы бюст генерала появился у станции метро «Скобелевская», но этим его надеждам не суждено было сбыться.

«Мы потеряли выдающегося труженика и человека, который всегда был душой Скобелевского комитета, — заявил „Русской линии“ вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев. — Алексей Архипович был очень добрым и душевным человеком. Он пользовался непререкаемым авторитетом у военных. Многие чиновники, которые нередко препятствовали нашим инициативам, просто не могли ему отказать. Это, действительно, огромная для нас утрата. Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Алексия, и прости ему все его прегрешения вольные и невольные! Царствие Небесное, верный покой!».

Похороны А.А. Леонова состоятся во вторник, 15 октября, на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

Русская линия