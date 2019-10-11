Более 300 тыс. верующих военнослужащих, членов их семей и просто прихожан поклонились Главной иконе Вооруженных Сил «Спас Нерукотворный» за время ее пребывания в Центральном военном округе (ЦВО), сообщает пресс-служба округа.

С августа по октябрь икона побывала в крупных городах Урала — Челябинске и Екатеринбурге, Поволжья — Самаре и Оренбурге, Сибири — Абакане и Новосибирске, а также в городах Центральной Азии — Бишкеке и Душанбе, где дислоцированы российские военные базы.

«Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеймона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской православной церкви. На своем пути она побывает в 120 городах, выставится в более 150 храмах, 300 соединениях и воинских частях, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров.

Свой путь святыня начала в городе-герое Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в Главном храме Вооруженных Сил России, который строится в Москве в парке «Патриот».

Русская линия