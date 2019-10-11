С 9 по 11 октября 2019 года Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук проводит международную научную конференцию «К 500-летию Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря. Духовное и культурное наследие монастырей Русской Православной Церкви», сообщает Синодальный отдел по монастырям и монашеству.

Задача конференции заключалась в представлении значения православных монастырей в истории России, их миссии как очагов образования и культуры на протяжении всех этапов становления государства, вовлечении в национально-политическую и культурную жизнь страны.

Посвятив конференцию 500-летию Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря, основанного в 1524 году, организаторы уверены, что данный форум, открывая череду юбилейных мероприятий, даст возможность широко представить панораму научных исследований и достижений, обозначив новые направления поиска, актуальные задачи и современные методы, придаст импульс полномасштабной подготовке к грядущему юбилею одной из древнейших обителей Русской Православной Церкви, объявленной ЮНЕСКО «достоянием всего человечества», а участие в конференции представителей семи стран, четырнадцати регионов России, ученых академических институтов, преподавателей ведущих вузов страны, научных сотрудников центральных государственных архивов, аспирантов и студентов духовных и светских учебных заведений не только обозначит высокий научный уровень выступлений, но и обеспечит широкий резонанс мероприятию.

Роль монастырей в исторических судьбах России оставалась ключевой во все эпохи от Киевской Руси до новейшего времени. Как центры просвещения, духовного образования, культуры православные монастыри дали жизнь оригинальной русской литературе, последующее развитие которой шло под их омофором.

Предметом глубоких научных исследований филологов, историков, искусствоведов остаются монастырские рукописные, эпистолярные и книжные собрания, синодики и некрополи. Духовное наследие святых отцов, питавшее и лелеявшее русскую литературу на протяжении многих веков, сделалось неотъемлемой частью отечественной словесности. Изучение патристики переживает сегодня новый, весьма плодотворный, этап. В этой области филологических знаний накоплен богатейший опыт источниковедческих, текстологических, историко-литературных исследований, применение которого не только уместно, но, как показывают отдельные начинания в этом направлении, чрезвычайно результативно.

Программа конференции была составлена с учетом комплексного изучения темы. Тематическое направление «Монастыри в истории России» включало секции: «Иноческие обители в контексте исторических событий», «Прошлое и настоящее русских монастырей», «Из истории монастырских святынь», «Просветительская деятельность монастырей», «Миссионерство монастырей и русских иноков». Тематическое направление «Мир монастыря в русской классической словесности» объединило секции: «Взаимовлияние иночества и мира в литературной традиции», «Святоотеческие тексты в русской поэзии», «Духовная проблематика в русском романе», «Образ православной обители в русской словесности». Тему «Монастырские книжные собрания» обсудили на секциях «Книжная культура монастырей Русской Православной Церкви», «Письменная традиция в стенах русских монастырей», «Монастыри и национальная историческая память». Тематический блок «Духовное наследие отцов Русской Православной Церкви» составили секции «Творения святых отцов как памятники духовной словесности» и «Школа духовного возрастания в творениях святых отцов».

Практика показывает, что научный анализ материалов этой тематики находится в начале пути, для создания целостной картины необходима его систематизация. Только тогда реальными станут попытки написания новой истории русской литературы и шире отечественной словесности.

Означенные в программе конференции направления работы дали возможность представить полномасштабную панораму присутствия монастырей в исторических судьбах России, наметить наиболее важные для современной жизни аспекты изучения этой темы, рассмотреть перспективы дальнейших исследований и публикаций в рамках подготовки к 500-летию Новодевичьего монастыря.

В работе конференции приняли участие специалисты научно-исследовательских институтов, вузов, библиотек, архивов, музеев, издательств, представители Русской Православной Церкви, государственных структур и общественных организаций.

Второй день работы конференции 10 октября проходил в Малом актовом зале Московской духовной академии, где среди прочих участников свои доклады представили насельники Троице-Сергиевой лавры архимандрит Макарий (Веретенников) и иеромонах Далмат (Юдин).

По результатам проведения конференции планируется публикация тезисов докладов.

Русская линия