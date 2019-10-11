9 октября 2019 года, в день памяти апостола Иоанна Богослова, вышел первый номер нового научно-богословского журнала «Seminarium» («Труды Курской духовной семинарии»), сообщает сайт семинарии.

«Живая действующая площадка научной мысли нужна как преподавателям, так и студентам. Печатное издание позволяет более внимательно ознакомиться с разработками самых разных авторов, а также дает возможность представить результаты своих исследований ученой общественности», — отмечает в предисловии к первому номеру главный редактор журнала, ректор Курской семинарии архимандрит Симеон (Томачинский).

Материалы журнала разбиты по рубрикам: «Богословие и философия», «Апологетика», «История и культура», «Педагогика и психология» и другие. В конце номера изложена летопись Курской семинарии за минувший учебный год и приводится рейтинг десяти лучших преподавателей с объяснением методики расчета.

В первом номере журнала представлены статьи разной тематики, в частности: о феномене старчества, о традициях русского исихазма, о современной православной общине, о цифровизации и проблемах духовной безопасности, о протестном движении в дореволюционных семинариях, об организации паломнических поездок, о «кенозисе и терапевтической практике» и др. Авторами выступают преподаватели Курской семинарии, проректор Московской духовной академии, преподаватели Питтсбургской, Новосибирской и Барнаульской семинарий.

«Seminarium» получил одобрение и соответствующий гриф Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Первое время журнал будет выходить ежегодно, впоследствии планируется перейти на ежеквартальный выпуск.

Русская линия