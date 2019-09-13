Депутатом разработал два законопроекта, направленные на защиту прав верующих, и подал их в парламент Украины…

Два законопроекта, направленные на защиту прав верующих, подала в Верховную Раду Украины группа народных депутатов IX созыва во главе с Вадимом Новинским, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Проект Закона № 1104 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности религиозных организаций» и проект Закона № 1107 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за препятствование деятельности религиозных организаций» зарегистрированы на сайте парламента 29 августа 2019 года, 5 сентября направлены для рассмотрения Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики и Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту № 1104 сказано, что новые правила регистрации и перерегистрации уставов (положений) религиозных общин, введенные Законом № 2673-VIII, противоречат требованиям ОБСЕ, и, «несмотря на это, был введен целый ряд значительных обременений для религиозных общин, связанных с регистрацией новой редакции устава (положения) и/или внесения соответствующих изменений в устав (положение) религиозной общины, большинство из которых прямо описаны как запрещенные в Руководящих принципах».

Предлагается внести ряд изменений, в том числе в правила определения принадлежности члена религиозной общины в соответствии с положениями, изложенными в уставе религиозной общины. Принадлежность к общине, считают авторы законопроекта, должна определяться постоянным активным участием её члена в уставной деятельности, а голосование за переход в ту или иную юрисдикцию возможно только в том случае, если в организации предусмотрено фиксированное членство.

В пояснительной записке к законопроекту № 1107 сказано: «В последнее время началось давление на представителей Украинской Православной Церкви Московского патриархата, в частности, происходят силовые вторжения в помещения Епархиальных управлений для оказания давления на епископов, организуются пикеты возле её зданий, происходит незаконный сбор персональных данных из закрытых баз данных государственных органов власти и т. п.». В связи с этим, «возникла необходимость в принятии данного законопроекта, которым предлагается ввести уголовную ответственность за препятствование деятельности религиозных организаций».

Русская линия