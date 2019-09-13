Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: «Мы уверены, что Вы будете заботиться о нашей епархии, потому что Вы — человек верующий, православный»

В день перенесения мощей святого Александра Невского, 12 сентября, после Крестного хода митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры благодарственный молебен по случаю избрания Александра Беглова губернатором города, сообщает «Вода живая».

За молебном правящему архиерею Санкт-Петербургской епархии сослужили епископы Рашско-Призренский Феодосий, Выборгский и Приозерский Игнатий, Муромский и Вязниковский Нил, наместник обители Кронштадтский Назарий, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Армавирский и Лабинский Игнатий, Петергофский Силуан, братия монастыря и духовенство митрополии.

«Несколько дней назад петербуржцы избрали вас руководителем города, — сказал владыка, обращаясь к Александру Беглову после молебна. — Люди знают вас по прежней работе и доверили свою жизнь в ваши руки, зная, что вы будете вести нас по духовному пути, заботясь обо всех жителях Санкт-Петербурга в силу возможностей и тех даров, которыми Господь вас наградил. Мы, духовенство и верующие, хорошо знаем вас, потому что вы часто ходите в храмы, присутствуете на церковных мероприятиях, заботитесь о храмах и монастырях не только в России — у вас было много послушаний и за пределами нашей страны, и вы с ними блестяще справились».

«Теперь мы вместе с Вами будем заботиться о том, чтобы город стал лучше, чтобы возрождались и реставрировались порушенные храмы, чтобы в новых микрорайонах строились новые. Они востребованы, храмов в городе не хватает, а верующего народа с каждым годом становится всё больше. Мы уверены, что Вы будете заботиться о нашей епархии, потому что Вы — человек верующий, православный, и Вам небезразличны наши нужды и просьбы», — отметил митрополит Варсонофий.

«Мы сегодня молились всей полнотой нашей митрополии, чтобы Господь сделал успешным Ваше служение и Ваш Небесный покровитель святой князь Александр Невский помогал Вам, потому что без помощи Божией трудно справляться с теми задачами, которые предстоит Вам решать», — заключил архипастырь, вручив градоначальнику образ его Небесного покровителя — святого князя Александра Невского.

В ответном слове глава города поблагодарил духовенство за молитвенную помощь и поздравил верующих с праздником. «Уверен, что молитвами святого князя Александра Невского наш город и дальше будет процветать, а я буду его помощником. Всем — Божией помощи и милости!» — сказал Александр Беглов.

Русская линия